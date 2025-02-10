https://ria.ru/20250210/ege-1785348677.html

ЕГЭ-2025: все, что нужно знать об экзамене

Что такое ЕГЭ: для чего нужно, в чем суть и как его сдавать

ЕГЭ-2025: все, что нужно знать об экзамене

Единый государственный экзамен — одна из форм итоговой аттестации за курс среднего общего образования в России. Что это такое и для чего нужно сдавать ЕГЭ в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:50:00+03:00

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образование - общество

россия

дети

единый государственный экзамен (егэ)

школы

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Единый государственный экзамен — одна из форм итоговой аттестации за курс среднего общего образования в России. Что это такое и для чего нужно сдавать ЕГЭ в школе, в чем заключается суть испытания для выпускников, что значит досрочный этап и что еще необходимо знать о процедуре и этапах проведения экзаменов, сколько раз можно сдавать, а кто освобождается от ЕГЭ, — в материале РИА Новости.Что такое ЕГЭЕГЭ (единый государственный экзамен) — одна из форм государственной итоговой аттестации, в рамках которой выпускники показывают свои знания предметов школьной программы. Это важный инструмент образовательного процесса. Он позволяет сделать общий срез знаний учеников, облегчает возможность поступления в вузы и дает возможность подать документы сразу в несколько выбранных учебных заведений.Когда ввели ЕГЭВпервые в России ЕГЭ был проведен в 2001 году в качестве образовательного эксперимента. Первый экзамен в таком формате прошел для 30 тысяч участников из пяти регионов: республик Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областей. В период с 2002 по 2006 год ЕГЭ охватил 79 регионов РФ, а в 2008 году экзамен сдали больше миллиона выпускников. С 2009 года ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников и поступающих в вузы.Введение такого типа экзаменов задумывалось как инструмент для формирования равных образовательных возможностей. Раньше поступление в ведущие вузы страны серьезно осложнялось для выпускников, которые живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.Для чего нуженСуть ЕГЭ в том, чтобы создать единую для всех систему оценки знаний школьной программы.Его введение, по словам Альбины Бесчасной, доктора социологических наук, профессора кафедры ГМУ СЗИУ РАНХиГС, позволило решить несколько важных задач:Кто может сдаватьЕГЭ или ГВЭ по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) должны сдавать выпускники 11-х классов. Они допускаются к экзаменам только в том случае, если не имеют академической задолженности, в полном объеме выполнили учебный или индивидуальный учебный план (имеют годовые отметки по всем учебным предметам за 10-11 класс не ниже удовлетворительных), а также имеют результат “зачет” за итоговое сочинение (изложение)."Сдача ЕГЭ по русскому языку и математике на баллы, не ниже установленного минимального порога, — это обязательное условие для получения аттестата о среднем общем образовании. Также ЕГЭ могут сдавать иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы, ученики, обучающиеся дома или в негосударственных образовательных организациях, не имеющих аккредитации (для этого нужно прикрепиться к аккредитованной школе). ЕГЭ могут сдавать выпускники прошлых лет, если у них есть аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании (СПО)", — уточняет Екатерина Строганова, учёный-аспирант, преподаватель химии.Чтобы познакомить общественность с процедурой ЕГЭ, Рособрнадзором организуется всероссийская акция “День сдачи ЕГЭ родителями”.Организатор ЕГЭПроведение ЕГЭ организует Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования (постановление правительства РФ от 17.06.2004 № 300, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки).Подготовка к ЕГЭЕсли школьная программа успешно освоена, то дополнительная подготовка к экзамену не нужна, восполнить пробелы в знаниях можно:● самостоятельно;● на курсах;● с репетитором;● на школьных факультативах.Для того, чтобы подготовиться самостоятельно, необходимо составить четкий план.На сайте ФИПИ (подведомственной организации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки) есть специальный Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ, в котором можно найти рекомендации, полезные ссылки, разбор отдельных заданий и типичных ошибок."Там можно скачать актуальный кодификатор по любому предмету. Разобравшись с теорией, стоит приступить к практике, на том же сайте ФИПИ есть открытый банк заданий, аналогичных тем, что могут встретиться на ЕГЭ, который позволяет потренироваться в решении."Однако у ЕГЭ по каждому отдельному предмету есть своя специфика, которую нужно знать. С этим могут помочь школьные учителя, индивидуальные репетиторы, очные занятия в мини-группах или онлайн-курсы, которые в последнее время стали очень популярными среди выпускников", — отмечает Екатерина Строганова.Досрочный этап ЕГЭПроведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап предназначен для выпускников, которые не могут сдать экзамены во время основного периода. Актуальное расписание Единого государственного экзамена ежегодно публикуется на сайте Рособрнадзора. Для того, чтобы сдать ЕГЭ, необходимо написать заявление до 1 февраля включительно. Ученики подают его в школе, выпускники прошлых лет — по месту регистрации на ГИА, которое определяется каждым из регионов.Сдать ЕГЭ досрочно могут выпускники прошлых лет, а также те, которые по уважительной причине, подтвержденной документально (прохождение планового лечения, участие в крупных спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, совпадение дат экзаменов в России и стране, где выпускник намерен продолжить образование и т.п.), не имеют возможности принять участие в ЕГЭ в основные сроки. Досрочный период в 2025 году пройдет с 21 марта по 21 апреля.ПредметыУчастник ЕГЭ может выбрать для сдачи любое количество предметов.ОбязательныеВ число обязательных дисциплин входят: русский язык и математика базового или профильного уровня.По выборуОдиннадцатиклассники обычно выбирают те предметы, которые необходимы для дальнейшего обучения в вузе. В 2025 году перечень следующий:Задания и баллыВ 2025 году изменились формулировки некоторых заданий, , внесены поправки в структуру КИМ по русскому языку и литературе. При проведении ЕГЭ (за исключением экзамена по математике базового уровня) используется стобалльная система оценки. По каждому предмету установлено минимальное количество баллов, преодоление этого порога подтверждает освоение школьной образовательной программы. Таблица перевода баллов на 2025 год будет опубликована на сайте Рособрнадзора после окончания досрочного периода сдачи ЕГЭ.Порядок проведенияЕГЭ проходит в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), которые оборудуют в школах, для каждого ученика выделяется личное рабочее место. Руководитель ППЭ обязан организовать распределение экзаменуемых и организаторов по аудиториям с учетом здоровья и психофизического развития учеников. В каждом кабинете должны присутствовать не менее двух организаторов. Если экзамен длится более четырех часов (это возможно для участников с ОВЗ и инвалидов), выпускникам предоставляется питание.Регистрация на ЕГЭЗарегистрироваться для сдачи экзамена (подать заявление) можно в своей школе или в местах подачи заявлений, которые определяют региональные органы управления образования. После 1 февраля внести изменения можно только по решению ГЭК при наличии уважительных причин, подтвержденных документально.Регистрация для участия в итоговом сочинении проводится не позднее, чем за две недели до его проведения.Заявление на участие в ЕГЭКак составить и куда подать заявление, учащимся объясняют в школе. Молодым людям, которые уже окончили школу, выдадут бланки в пунктах регистрации на сдачу ЕГЭ.Необходимые документыШкольникам необходим только паспорт. Выпускники прошлых лет должны дополнительно предоставить документ об образовании или его заверенную копию. Если есть ограничения по здоровью, то нужна копия (оригинал) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или заверенная в установленном порядке копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности.СрокиВо всех регионах ЕГЭ проводится в одни и те же даты.График проведенияРасписание ЕГЭ в России и особенности его проведения утверждают Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор. В текущем году график проведения итоговой аттестации установлен приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.11.2024 № 787/2089 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году". В 2024 году появилось нововведение — выпускникам предоставлена возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании в вузах. Кроме того, участник государственной итоговой аттестации имеет право изменить выбранный уровень ЕГЭ по математике не позднее чем за две недели до экзамена. Для этого необходимо написать заявление в в Государственную экзаменационную комиссию своего региона.Что запрещено на ЕГЭШкольникам запрещено:Экзаменуемые имеют право пронести на место гелевую ручку и паспорт. На некоторые предметы разрешены дополнительные материалы: линейка, непрограммируемый калькулятор, орфографический словарь.НарушенияОтветственность за нарушение правил при сдаче ЕГЭ несут и школьники, и преподаватели-организаторы. На каждого из них может быть составлен административный протокол и передан в суд, где будет определена сумма штрафа. Кроме того, за нарушение правил проведения ЕГЭ экзаменуемого удаляют с экзамена, а его работу аннулируют без возможности пересдачи в этом году.Результаты ЕГЭС момента сдачи ЕГЭ до публикации результатов проходит от 7 до 14 дней. С ними можно ознакомиться на Едином портале государственных услуг, а также на сервисе ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора. Результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом получения.АпелляцииПроверка развернутых ответов второй части проводится экспертами ЕГЭ, причем одна работа проверяется дважды, а в случае неоднозначного решения перепроверяется в третий раз старшим экспертом. Если экзаменуемый не согласен с результатами проверки второй части, то можно подать апелляцию."Для этого нужно написать заявление в двух экземплярах и сделать это оперативно, потому что апелляцию можно подать только в течение двух рабочих дней после публикации результатов. Работа проверяется еще раз тем экспертом, который не видел ее в первый раз. Выпускники должны иметь в виду, что баллы могут как повысить, так и понизить. На результаты первой части апеллировать нельзя", — говорит Екатерина Строганова.Сколько раз можно сдавать ЕГЭС 2024 года участники ЕГЭ имеют право один раз пересдать один предмет до конца приемной кампании в вузах, при этом результат прошлой попытки аннулируется.Кто освобождается от сдачи ЕГЭФорма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования является обязательной. Школьники с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамены в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен).Поступление в ВУЗыПоступление в вуз — важный и сложный этап в жизни вчерашнего школьника. Сдав ЕГЭ по необходимым для получения специальности предметам, абитуриент может подать документы в пять вузов страны. Это можно сделать лично, почтой или онлайн. Высшее учебное заведение имеет право провести дополнительные испытания (ДВИ), баллы по которым прибавляются к результатам ЕГЭ. Если абитуриент проходит по конкурсу на несколько специальностей, его зачисляют на ту, которую он указал в качестве приоритетной. Для завершения поступления необходимо предоставить оригиналы документов.За индивидуальные достижения абитуриента каждый вуз может начислить дополнительные баллы (до 10), перечень достижений указывается в порядке приема и может отличаться в зависимости от учебного заведения. В 2025 году это:Отдельный конкурс проводится для тех, кто претендует на льготное и целевое поступление.К льготной категории относятся:Эти граждане могут быть приняты на обучение в вуз, в котором не предусмотрены ДВИ, без экзаменов.Отдельная квота предусмотрена для:Эти абитуриенты могут выбирать между сдачей ЕГЭ и ДВИ, а для поступления им достаточно преодолеть минимальный порог баллов.Высшие учебные заведения также выделяют квоту для тех, кто намерен поступить на основании направления работодателя. В этом случае студент обучается бесплатно, но обязан отработать от трех до пяти лет в том учреждении, которое выдало направление. Целевое обучение предполагает и помощь от организации, с которой был заключен договор: это может быть выплата дополнительного поощрения к стипендии, обеспечение жильем, возможность прохождения практики, оплата дополнительных курсов.Отменят ли ЕГЭБолее 20 лет единый государственный экзамен является основной формой сдачи одновременно выпускных экзаменов в школах и вступительных в университетах. Однако споры вокруг этой системы оценки знаний не прекращаются из года в год. Весной 2024 года вновь разгорелось обсуждение о необходимости отменить ЕГЭ. Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, (отклонен) который предлагает отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.Но, по словам сегодняшних студентов, такая система оценки знаний помогает сделать образование демократичным. Ведущие вузы страны могут принять интеллектуально развитых школьников, независимо от региона проживания и материального положения их родителей.Советы преподавателейПедагоги призывают не бросать все силы на репетиторов и всяческие методики подготовки к ЕГЭ, главное — систематически заниматься в школе. Именно тем и примечателен этот экзамен, что для успешной его сдачи достаточно школьной программы. Важно верно оценить свои силы, закрепить знания и спокойно идти к намеченной цели. Правильный настрой — еще один залог успеха на экзамене, избавиться от страха и снизить тревожность помогут:

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Артем Смирнов

образование - общество, россия, дети, единый государственный экзамен (егэ), школы