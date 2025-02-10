https://ria.ru/20250210/derbent-1998503335.html

Врачи спасли от ампутации ногу раненому в Дербенте полицейскому

Врачи спасли от ампутации ногу раненому в Дербенте полицейскому - РИА Новости, 10.02.2025

Врачи спасли от ампутации ногу раненому в Дербенте полицейскому

Врачи центральной городской больницы (ЦГБ) Дербента спасли от ампутации ногу сотрудника полиции, в которого стреляли из табельного оружия, его жизни ничто не... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T21:38:00+03:00

2025-02-10T21:38:00+03:00

2025-02-10T21:38:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 10 фев - РИА Новости. Врачи центральной городской больницы (ЦГБ) Дербента спасли от ампутации ногу сотрудника полиции, в которого стреляли из табельного оружия, его жизни ничто не угрожает, сообщили в медучреждении. В ночь на 9 февраля в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных – Сандро Шихмагомедов, ранее судимый сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова. Как сообщается в Telegram-канале ЦГБ Дербента, полицейский был доставлен с огнестрельным ранением бедра, с повреждениями бедренных сосудов, с геморрагическим шоком (большая кровопотеря) и острой ишемией ноги. "Экстренно первым этапом была проведена эндоваскулярная ангиография бедренных артерий, после была выполнена замена поврежденного участка артерии (аутовенное протезирование). Благодаря грамотным и своевременным действиям врачей отделения сосудистой хирургии Дербентской ЦГБ удалось провести сложную операцию и спасти ногу раненому сотруднику полиции от ампутации. На данный момент он переведен в палату и его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250210/moskva-1998341368.html

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происшествия, дербент, табасаранский район, республика дагестан, россия