https://ria.ru/20250209/vystavka-1998315955.html

В Крыму открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции

В Крыму открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции - РИА Новости, 09.02.2025

В Крыму открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции

В Ялте открыли выставку "Большая тройка 2.0", на которой представили видение новой большой тройки ведущих политических лидеров мира, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T23:50:00+03:00

2025-02-09T23:50:00+03:00

2025-02-09T23:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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владимир путин

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си цзиньпин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Ялте открыли выставку "Большая тройка 2.0", на которой представили видение новой большой тройки ведущих политических лидеров мира, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Анастасия Прядко. Выставка приурочена к 80-летию Ялтинской конференции. "В Ялте открылась выставка "Большая тройка 2.0", приуроченная к 80-летию Ялтинской конференции. Это — целая смысловая композиция, состоящая из нескольких этажей с разными изображениями, которые объединены одним сюжетом", - сказала Прядко. По ее словам, в центре композиции — встреча новой большой тройки политических лидеров мира, которая представлена президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Прядко подчеркнула, что авторы выставки-галереи во главе с Андреем Крупиным также предложили свой взгляд на процесс перезагрузки мира, ось которой проходит через Крым, при этом лидеры европейских государств - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, показаны в образе людей, застрявших с лифте. Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года. На ней были представлены руководители трех государств антигитлеровской коалиции: Иосиф Сталин (СССР), президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.

https://ria.ru/20250204/putin-1997200433.html

https://ria.ru/20250204/fsb-1997202408.html

ялта

сша

германия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ялта, сша, германия, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, еврокомиссия, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне