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В Крыму открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции - РИА Новости, 09.02.2025
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23:50 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/vystavka-1998315955.html
В Крыму открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
В Крыму открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции - РИА Новости, 09.02.2025
В Крыму открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
В Ялте открыли выставку "Большая тройка 2.0", на которой представили видение новой большой тройки ведущих политических лидеров мира, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T23:50:00+03:00
2025-02-09T23:50:00+03:00
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ялта
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владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Ялте открыли выставку "Большая тройка 2.0", на которой представили видение новой большой тройки ведущих политических лидеров мира, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Анастасия Прядко. Выставка приурочена к 80-летию Ялтинской конференции. "В Ялте открылась выставка "Большая тройка 2.0", приуроченная к 80-летию Ялтинской конференции. Это — целая смысловая композиция, состоящая из нескольких этажей с разными изображениями, которые объединены одним сюжетом", - сказала Прядко. По ее словам, в центре композиции — встреча новой большой тройки политических лидеров мира, которая представлена президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Прядко подчеркнула, что авторы выставки-галереи во главе с Андреем Крупиным также предложили свой взгляд на процесс перезагрузки мира, ось которой проходит через Крым, при этом лидеры европейских государств - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, показаны в образе людей, застрявших с лифте. Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года. На ней были представлены руководители трех государств антигитлеровской коалиции: Иосиф Сталин (СССР), президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.
https://ria.ru/20250204/putin-1997200433.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Ялта, США, Германия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Еврокомиссия, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Крыму открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции

В Крыму открылась выставка "Большая тройка 2.0" к 80-летию Ялтинской конференции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБеседа Маршала СССР Иосифа Виссарионовича Сталина с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем
Беседа Маршала СССР Иосифа Виссарионовича Сталина с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Беседа Маршала СССР Иосифа Виссарионовича Сталина с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Ялте открыли выставку "Большая тройка 2.0", на которой представили видение новой большой тройки ведущих политических лидеров мира, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Анастасия Прядко.
Выставка приурочена к 80-летию Ялтинской конференции.
И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль на Крымской конференции в Ялте - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Малышева: Путин остался единственным приверженцем ялтинских соглашений
4 февраля, 00:08
«
Ялте открылась выставка "Большая тройка 2.0", приуроченная к 80-летию Ялтинской конференции. Это — целая смысловая композиция, состоящая из нескольких этажей с разными изображениями, которые объединены одним сюжетом", - сказала Прядко.
По ее словам, в центре композиции — встреча новой большой тройки политических лидеров мира, которая представлена президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Прядко подчеркнула, что авторы выставки-галереи во главе с Андреем Крупиным также предложили свой взгляд на процесс перезагрузки мира, ось которой проходит через Крым, при этом лидеры европейских государств - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, показаны в образе людей, застрявших с лифте.
Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года. На ней были представлены руководители трех государств антигитлеровской коалиции: Иосиф Сталин (СССР), президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945) - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции
4 февраля, 00:26
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреЯлтаСШАГерманияВладимир ПутинДональд ТрампСи ЦзиньпинЕврокомиссияООН80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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