https://ria.ru/20250209/putin-1998259466.html

Путин наградил первого спикера Совфеда Владимира Шумейко

Путин наградил первого спикера Совфеда Владимира Шумейко - РИА Новости, 09.02.2025

Путин наградил первого спикера Совфеда Владимира Шумейко

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета председателя Совета Федерации первого созыва Владимира Шумейко, следует из указа, опубликованного на портале РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:21:00+03:00

2025-02-09T14:21:00+03:00

2025-02-09T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета председателя Совета Федерации первого созыва Владимира Шумейко, следует из указа, опубликованного на портале официальной и правовой информации. Шумейко возглавлял Совет Федерации в 1994-1996 годах. Десятого февраля политик встретит свой 80-летний юбилей. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить... Орденом Почета Шумейко Владимира Филипповича", - говорится в документе. Шумейко начал политическую карьеру в 1990 году, когда был избран народным депутатом России. С 1990 по 1992 год был заместителем председателя комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам экономической реформы и собственности, заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. С июня 1992 года — первый заместитель председателя правительства РФ. В 1993 году был членом рабочей Комиссии по доработке проекта Конституции РФ. Принимал активное участие в работе Конституционного совещания в качестве руководителя группы представителей товаропроизводителей и предпринимателей. В декабре 1993 года избран депутатом Совета Федерации, а в январе 1994 года - первым председателем Совета Федерации Федерального Собрания России. Как председатель Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ стал инициатором подписания в мае 1994 года "Бишкекского протокола", установившего мир в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20250209/putin-1998258482.html

https://ria.ru/20241021/orden-1979140618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, рсфср, нагорный карабах, владимир путин, совет федерации рф, снг