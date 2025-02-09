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В Дербенте сотрудник полиции пострадал при нападении - РИА Новости, 09.02.2025
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09:42 09.02.2025 (обновлено: 11:18 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/politsiya-1998233714.html
В Дербенте сотрудник полиции пострадал при нападении
В Дербенте сотрудник полиции пострадал при нападении - РИА Новости, 09.02.2025
В Дербенте сотрудник полиции пострадал при нападении
В Дербенте неизвестный ранил полицейского, сообщили РИА Новости в силовых структурах Дагестана. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:42:00+03:00
2025-02-09T11:18:00+03:00
происшествия
дербент
табасаранский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 9 фев — РИА Новости. В Дербенте неизвестный ранил полицейского, сообщили РИА Новости в силовых структурах Дагестана."Ночью в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей", — сказал собеседник агентства.Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.В центральной городской больнице Дербента сообщили РИА Новости, что сейчас врачи проводят операцию пострадавшему.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана, полицейский получил ранение из своего табельного пистолета."Сотрудника ОМВД России по Дербенту обстреляли из его табельного пистолета. Он получил огнестрельное ранение в бедро", – сказал собеседник агентства.По его словам, напавшие скрылись на автомобиле. Одного из них установили — это 37-летний житель Табасаранского района Дагестана.Позднее в пресс-службе следственного управления СК по республике сообщили о задержании троих подозреваемых.По версии следствия, трое мужчин около одного из общественных заведений в Дербенте напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз.Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.
https://ria.ru/20241028/krasnodar-1980513946.html
https://ria.ru/20230925/tserkov-1898605519.html
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дербент
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происшествия, дербент, табасаранский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Табасаранский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дербенте сотрудник полиции пострадал при нападении

В Дербенте сотрудник полиции тяжело ранен при нападении, его оперируют

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 фев — РИА Новости. В Дербенте неизвестный ранил полицейского, сообщили РИА Новости в силовых структурах Дагестана.
«
"Ночью в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей", — сказал собеседник агентства.
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Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.
В центральной городской больнице Дербента сообщили РИА Новости, что сейчас врачи проводят операцию пострадавшему.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана, полицейский получил ранение из своего табельного пистолета.
«
"Сотрудника ОМВД России по Дербенту обстреляли из его табельного пистолета. Он получил огнестрельное ранение в бедро", – сказал собеседник агентства.
По его словам, напавшие скрылись на автомобиле. Одного из них установили — это 37-летний житель Табасаранского района Дагестана.
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Позднее в пресс-службе следственного управления СК по республике сообщили о задержании троих подозреваемых.
По версии следствия, трое мужчин около одного из общественных заведений в Дербенте напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз.
Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.
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ПроисшествияДербентТабасаранский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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