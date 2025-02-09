https://ria.ru/20250209/politsiya-1998233714.html

В Дербенте сотрудник полиции пострадал при нападении

В Дербенте сотрудник полиции пострадал при нападении - РИА Новости, 09.02.2025

В Дербенте сотрудник полиции пострадал при нападении

В Дербенте неизвестный ранил полицейского, сообщили РИА Новости в силовых структурах Дагестана. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:42:00+03:00

2025-02-09T09:42:00+03:00

2025-02-09T11:18:00+03:00

происшествия

дербент

табасаранский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 9 фев — РИА Новости. В Дербенте неизвестный ранил полицейского, сообщили РИА Новости в силовых структурах Дагестана."Ночью в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей", — сказал собеседник агентства.Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.В центральной городской больнице Дербента сообщили РИА Новости, что сейчас врачи проводят операцию пострадавшему.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана, полицейский получил ранение из своего табельного пистолета."Сотрудника ОМВД России по Дербенту обстреляли из его табельного пистолета. Он получил огнестрельное ранение в бедро", – сказал собеседник агентства.По его словам, напавшие скрылись на автомобиле. Одного из них установили — это 37-летний житель Табасаранского района Дагестана.Позднее в пресс-службе следственного управления СК по республике сообщили о задержании троих подозреваемых.По версии следствия, трое мужчин около одного из общественных заведений в Дербенте напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз.Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

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https://ria.ru/20230925/tserkov-1898605519.html

https://ria.ru/20241126/napadenie-1985708390.html

дербент

табасаранский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дербент, табасаранский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)