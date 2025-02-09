В Дербенте сотрудник полиции пострадал при нападении
В Дербенте сотрудник полиции тяжело ранен при нападении, его оперируют
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 фев — РИА Новости. В Дербенте неизвестный ранил полицейского, сообщили РИА Новости в силовых структурах Дагестана.
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"Ночью в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей", — сказал собеседник агентства.
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Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.
В центральной городской больнице Дербента сообщили РИА Новости, что сейчас врачи проводят операцию пострадавшему.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана, полицейский получил ранение из своего табельного пистолета.
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"Сотрудника ОМВД России по Дербенту обстреляли из его табельного пистолета. Он получил огнестрельное ранение в бедро", – сказал собеседник агентства.
По его словам, напавшие скрылись на автомобиле. Одного из них установили — это 37-летний житель Табасаранского района Дагестана.
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Позднее в пресс-службе следственного управления СК по республике сообщили о задержании троих подозреваемых.
По версии следствия, трое мужчин около одного из общественных заведений в Дербенте напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз.
Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.
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