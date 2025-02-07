https://ria.ru/20250207/pulkovo-1998050708.html
Авиакомпания "Россия" изменила расписание полетов из Пулково
Авиакомпания "Россия" изменила расписание полетов из Пулково - РИА Новости, 07.02.2025
Авиакомпания "Россия" изменила расписание полетов из Пулково
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") сообщила об изменении расписания полетов из аэропорта "Пулково" из-за аномально высокого давления, часть... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:32:00+03:00
2025-02-07T18:32:00+03:00
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") сообщила об изменении расписания полетов из аэропорта "Пулково" из-за аномально высокого давления, часть рейсов будет выполняться на самолетах большей вместимости, позже в воздушной гавани также проинформировали о корректировке графика. Изменения связаны с погодными условиями - сдвигом воздушных масс при аномально высоком атмосферном давлении в условиях антициклона в Ленинградской области, пояснили в авиакомпании. "Авиакомпания "Россия" информирует о вынужденной корректировке расписания полетов из аэропорта Пулково… Часть рейсов будет выполняться на самолетах большей вместимости, в том числе дальнемагистральных", - сообщила авиакомпания. Согласно прогнозу, погодные условия в Ленинградской области изменятся к вечеру восьмого февраля. "Аэропорт "Пулково" информирует о вынужденной корректировке расписания полетов некоторых авиакомпаний в связи с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что нормализация погодных условий прогнозируется на вечер 8 февраля. "В этот период часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах большей вместительности", - добавили в "Пулково". Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что к обеду зафиксирован рекорд давления в Санкт-Петербурге. "Это уже новый рекорд 1055,1 гПа (791,33 мм. рт. ст.) максимального давления в Санкт-Петербурге для февраля месяца, теперь преодолён прошлый рекорд 1054,9 гПа (791,2 мм рт. ст.), наблюдавшийся в Санкт-Петербурге 1 февраля 2012 года", - написал Колесов в Telegram-канале. Согласно онлайн-табло аэропорта "Пулково", на данный момент отменены вылеты в Москву авиакомпании "Россия", в Тбилиси - авиакомпании "Азимут", в Самару - авиакомпании "Россия", Стамбул - "Пегасус" и еще несколько рейсов.
https://ria.ru/20250207/burjatija-1997992823.html
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санкт-петербург, ленинградская область, москва, александр колесов, пулково (аэропорт), россия, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Александр Колесов, Пулково (аэропорт), Россия, Происшествия
Авиакомпания "Россия" изменила расписание полетов из Пулково
Авиакомпания "Россия" изменила расписание полетов из Пулково из-за непогоды
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") сообщила об изменении расписания полетов из аэропорта "Пулково" из-за аномально высокого давления, часть рейсов будет выполняться на самолетах большей вместимости, позже в воздушной гавани также проинформировали о корректировке графика.
Изменения связаны с погодными условиями - сдвигом воздушных масс при аномально высоком атмосферном давлении в условиях антициклона в Ленинградской области
, пояснили в авиакомпании.
"Авиакомпания "Россия" информирует о вынужденной корректировке расписания полетов из аэропорта Пулково
… Часть рейсов будет выполняться на самолетах большей вместимости, в том числе дальнемагистральных", - сообщила авиакомпания.
Согласно прогнозу, погодные условия в Ленинградской области изменятся к вечеру восьмого февраля.
"Аэропорт "Пулково" информирует о вынужденной корректировке расписания полетов некоторых авиакомпаний в связи с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нормализация погодных условий прогнозируется на вечер 8 февраля.
"В этот период часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах большей вместительности", - добавили в "Пулково".
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов
отметил, что к обеду зафиксирован рекорд давления в Санкт-Петербурге.
"Это уже новый рекорд 1055,1 гПа (791,33 мм. рт. ст.) максимального давления в Санкт-Петербурге для февраля месяца, теперь преодолён прошлый рекорд 1054,9 гПа (791,2 мм рт. ст.), наблюдавшийся в Санкт-Петербурге 1 февраля 2012 года", - написал Колесов в Telegram-канале.
Согласно онлайн-табло аэропорта "Пулково", на данный момент отменены вылеты в Москву
авиакомпании "Россия", в Тбилиси
- авиакомпании "Азимут", в Самару - авиакомпании "Россия", Стамбул
- "Пегасус" и еще несколько рейсов.