https://ria.ru/20250207/peskov-1997943288.html

Выступления Путина по крушению AZAL не планируется, заявили в Кремле

Выступления Путина по крушению AZAL не планируется, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.02.2025

Выступления Путина по крушению AZAL не планируется, заявили в Кремле

Выступления президента РФ Владимира Путина по поводу крушения самолета AZAL на фоне сообщений, что Баку якобы хочет подать в международный суд, не планируется,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:01:00+03:00

2025-02-07T13:01:00+03:00

2025-02-07T13:07:00+03:00

крушение рейса баку — грозный

баку

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимира Путина по поводу крушения самолета AZAL на фоне сообщений, что Баку якобы хочет подать в международный суд, не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, не планируется", - сказал Песков.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Ранее министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Azerbaijan Airlines на западе Казахстана. Информация из отчета может уточняться и дополняться, окончательный отчет будет подготовлен после завершения работ.

https://ria.ru/20250204/azal-1997398321.html

баку

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

крушение рейса баку — грозный, баку, владимир путин, дмитрий песков, в мире