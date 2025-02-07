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Выступления Путина по крушению AZAL не планируется, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.02.2025
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13:01 07.02.2025 (обновлено: 13:07 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/peskov-1997943288.html
Выступления Путина по крушению AZAL не планируется, заявили в Кремле
Выступления Путина по крушению AZAL не планируется, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.02.2025
Выступления Путина по крушению AZAL не планируется, заявили в Кремле
Выступления президента РФ Владимира Путина по поводу крушения самолета AZAL на фоне сообщений, что Баку якобы хочет подать в международный суд, не планируется,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:01:00+03:00
2025-02-07T13:07:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
баку
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимира Путина по поводу крушения самолета AZAL на фоне сообщений, что Баку якобы хочет подать в международный суд, не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, не планируется", - сказал Песков.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Ранее министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Azerbaijan Airlines на западе Казахстана. Информация из отчета может уточняться и дополняться, окончательный отчет будет подготовлен после завершения работ.
https://ria.ru/20250204/azal-1997398321.html
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крушение рейса баку — грозный, баку, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Крушение рейса Баку — Грозный, Баку, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Выступления Путина по крушению AZAL не планируется, заявили в Кремле

Песков: выступления Путина по AZAL на фоне слухов об иске Баку не планируется

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимира Путина по поводу крушения самолета AZAL на фоне сообщений, что Баку якобы хочет подать в международный суд, не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не планируется", - сказал Песков.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Ранее министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Azerbaijan Airlines на западе Казахстана. Информация из отчета может уточняться и дополняться, окончательный отчет будет подготовлен после завершения работ.
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Крушение рейса Баку — ГрозныйБакуВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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