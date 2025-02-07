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Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов - РИА Новости, 07.02.2025
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10:27 07.02.2025 (обновлено: 11:02 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/medvuzy-1997896919.html
Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов
Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов - РИА Новости, 07.02.2025
Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов
Минздрав России не рассматривает модель распределения выпускников медвузов, как в СССР, а предлагает выбор места работы молодым специалистам, сообщила... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:27:00+03:00
2025-02-07T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Минздрав России не рассматривает модель распределения выпускников медвузов, как в СССР, а предлагает выбор места работы молодым специалистам, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Ранее сообщалось, что Минздрав разработал проект по введению обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медорганизации, работающие по ОМС, в случае отказа предполагается штраф."Минздравом России не рассматривается модель распределения, которая раньше действовала в СССР, а именно направление выпускника в конкретную государственную медицинскую организацию и в определенный субъект Российской Федерации",- говорится в сообщении.Проектируемые законопроектом нормы предполагают трудоустройство в соответствии с полученной специальностью в любую медицинскую организацию, участвующую в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, пояснили в пресс-службе.Таким образом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы при наличии там соответствующих вакансий, если он не обучается по договору целевого обучения, отметили в министерстве.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), социальный навигатор, сн_образование, кем стать
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Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов

Минздрав не рассматривает модель СССР по распределению выпускников медвузов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМедики
Медики - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Минздрав России не рассматривает модель распределения выпускников медвузов, как в СССР, а предлагает выбор места работы молодым специалистам, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Ранее сообщалось, что Минздрав разработал проект по введению обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медорганизации, работающие по ОМС, в случае отказа предполагается штраф.
«
"Минздравом России не рассматривается модель распределения, которая раньше действовала в СССР, а именно направление выпускника в конкретную государственную медицинскую организацию и в определенный субъект Российской Федерации",- говорится в сообщении.
Проектируемые законопроектом нормы предполагают трудоустройство в соответствии с полученной специальностью в любую медицинскую организацию, участвующую в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, пояснили в пресс-службе.
Таким образом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы при наличии там соответствующих вакансий, если он не обучается по договору целевого обучения, отметили в министерстве.
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