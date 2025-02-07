https://ria.ru/20250207/medvuzy-1997896919.html
Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов
Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов - РИА Новости, 07.02.2025
Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов
Минздрав России не рассматривает модель распределения выпускников медвузов, как в СССР, а предлагает выбор места работы молодым специалистам, сообщила... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:27:00+03:00
2025-02-07T10:27:00+03:00
2025-02-07T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Минздрав России не рассматривает модель распределения выпускников медвузов, как в СССР, а предлагает выбор места работы молодым специалистам, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Ранее сообщалось, что Минздрав разработал проект по введению обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медорганизации, работающие по ОМС, в случае отказа предполагается штраф."Минздравом России не рассматривается модель распределения, которая раньше действовала в СССР, а именно направление выпускника в конкретную государственную медицинскую организацию и в определенный субъект Российской Федерации",- говорится в сообщении.Проектируемые законопроектом нормы предполагают трудоустройство в соответствии с полученной специальностью в любую медицинскую организацию, участвующую в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, пояснили в пресс-службе.Таким образом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы при наличии там соответствующих вакансий, если он не обучается по договору целевого обучения, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20250130/minzdrav-1996447831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов
Минздрав не рассматривает модель СССР по распределению выпускников медвузов