https://ria.ru/20250207/medvuzy-1997896919.html

Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов

Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов - РИА Новости, 07.02.2025

Минздрав рассказал подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов

Минздрав России не рассматривает модель распределения выпускников медвузов, как в СССР, а предлагает выбор места работы молодым специалистам, сообщила... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:27:00+03:00

2025-02-07T10:27:00+03:00

2025-02-07T11:02:00+03:00

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Минздрав России не рассматривает модель распределения выпускников медвузов, как в СССР, а предлагает выбор места работы молодым специалистам, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Ранее сообщалось, что Минздрав разработал проект по введению обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медорганизации, работающие по ОМС, в случае отказа предполагается штраф."Минздравом России не рассматривается модель распределения, которая раньше действовала в СССР, а именно направление выпускника в конкретную государственную медицинскую организацию и в определенный субъект Российской Федерации",- говорится в сообщении.Проектируемые законопроектом нормы предполагают трудоустройство в соответствии с полученной специальностью в любую медицинскую организацию, участвующую в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, пояснили в пресс-службе.Таким образом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы при наличии там соответствующих вакансий, если он не обучается по договору целевого обучения, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20250130/minzdrav-1996447831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), социальный навигатор, сн_образование, кем стать