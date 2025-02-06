https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997777598.html

"Новый уровень". В Раде сделали заявление после слов Зеленского о Карлсоне

"Новый уровень". В Раде сделали заявление после слов Зеленского о Карлсоне - РИА Новости, 06.02.2025

"Новый уровень". В Раде сделали заявление после слов Зеленского о Карлсоне

Все "величие" Владимира Зеленского построено на чужих деньгах и смертях, заявил в своем Telegram-канеле депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:38:00+03:00

2025-02-06T16:38:00+03:00

2025-02-06T17:33:00+03:00

в мире

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такер карлсон

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Все "величие" Владимира Зеленского построено на чужих деньгах и смертях, заявил в своем Telegram-канеле депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Все публичные выпады Зеленского последних дней в стиле “как там его зовут, этого… вроде, Такер…” — говорят о том, что мания величия перешла на новый, невиданный ранее уровень", — написал он.При этом, как отметил нардеп, глава киевского режима не понимает, что "все его "величие" построено на чужих деньгах и чужих смертях".В прошлую субботу американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Зеленского диктатором. После этого украинский политик также дал Моргану интервью, в котором позволил себе жесткие высказывания в адрес Карлсона и обвинил его в работе на Кремль.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, такер карлсон