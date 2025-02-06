https://ria.ru/20250206/vzryv-1997625090.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 06.02.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й канал в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T00:45:00+03:00

2025-02-06T00:45:00+03:00

2025-02-06T00:47:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й канал в Telegram-канале. "В Сумах взрыв", - говорится в сообщении СМИ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Сумской, а также Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Ранее издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины