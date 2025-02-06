https://ria.ru/20250206/vysshee-1997824482.html

Большинство россиян недовольны высшим образованием, отметил Путин

Большинство россиян недовольны высшим образованием, отметил Путин - РИА Новости, 06.02.2025

Большинство россиян недовольны высшим образованием, отметил Путин

Президент России Владимир Путин озвучил данные опроса общероссийского "Народного Фронта", из которого следует, что для большинства россиян высшее образование не РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:11:00+03:00

2025-02-06T19:11:00+03:00

2025-02-06T19:11:00+03:00

общество

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москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучил данные опроса общероссийского "Народного Фронта", из которого следует, что для большинства россиян высшее образование не обеспечивает их необходимыми практическими навыками для реальной работы. "Общероссийский Народный Фронт совместно с одной из платформ рекрутинга провел опрос, да, знаете результат. Четыре тысячи респондентов, студенты вузов, колледжей, работники предприятий, представители бизнеса из 80 регионов. Большинство респондентов - 65% считают, что высшее образование не обеспечивает их необходимыми практическими навыками для реальной работы", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию. Путин также обратил внимание на то, что 38% опрошенных заявили, что полученное образование им не пригодилось. "Доля недовольных полученным образованием, особенно высока среди молодых специалистов до 33 лет. Что любопытно, если на первом курсе работать по специальности были готовы 77% опрошенных, то к концу обучения только 56%. А предприятия, компании берут, конечно, любых специалистов по профилю им нужному, но с большим удовольствием и охотой берут специалистов, которые имеют опыт работы от года до трех лет, и от трех до шести лет - отдают предпочтение", - отметил президент РФ. По его словам, дело не только в том, чтобы студенты или аспиранты могли подзаработать денег. "Что правильно и хорошо, но надо исходить из того, чтобы выстраивать их работу таким образом, чтобы это шло на пользу их будущей работе и их будущей профессии. Вот на это хотел бы обратить ваше внимание", - заключил Путин.

https://ria.ru/20241217/obrazovanie-1989786634.html

https://ria.ru/20240807/studenty-1964548003.html

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общество, россия, москва, владимир путин, общероссийский народный фронт