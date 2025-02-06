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В США раскрыли состояние военной авиации после катастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 06.02.2025
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02:22 06.02.2025 (обновлено: 07:04 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/vvs-1997631751.html
В США раскрыли состояние военной авиации после катастрофы в Вашингтоне
В США раскрыли состояние военной авиации после катастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 06.02.2025
В США раскрыли состояние военной авиации после катастрофы в Вашингтоне
ВВС США испытывают сложности в эксплуатации и обслуживании военной авиации, говорится в расследовании журналиста Питер Сучиу для издания National Interest. РИА Новости, 06.02.2025
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сша
f-35
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
american airlines
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВВС США испытывают сложности в эксплуатации и обслуживании военной авиации, говорится в расследовании журналиста Питер Сучиу для издания National Interest."Дюжина F-35 потерпела крушение за последнее время. Все оставшиеся самолеты либо временно выведены из эксплуатации, либо переведены на наземное обслуживание" — говорится в расследовании.Журналист также отмечает, что похожая ситуация происходит и с бомбардировщиками. В результате последних аварий, количество действующих боевых летательных аппаратов снижается, а чтобы восполнять потери приходится прибегать к радикальным мерам, восстанавливая ранее списанные самолеты.На минувшей неделе в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский борт авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку. Катастрофа стала поводом к проведению новых расследований как в гражданской, так и в военной авиации.
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сша, f-35, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, american airlines, в мире
США, F-35, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, American Airlines, В мире
В США раскрыли состояние военной авиации после катастрофы в Вашингтоне

Журналист Сучиу: ВВС США испытывают сложности в эксплуатации самолетов

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Brittany ChaseИстребитель F-35A
Истребитель F-35A - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Brittany Chase
Истребитель F-35A . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВВС США испытывают сложности в эксплуатации и обслуживании военной авиации, говорится в расследовании журналиста Питер Сучиу для издания National Interest.
"Дюжина F-35 потерпела крушение за последнее время. Все оставшиеся самолеты либо временно выведены из эксплуатации, либо переведены на наземное обслуживание" — говорится в расследовании.
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших при авиакатастрофе
Вчера, 01:14
Журналист также отмечает, что похожая ситуация происходит и с бомбардировщиками. В результате последних аварий, количество действующих боевых летательных аппаратов снижается, а чтобы восполнять потери приходится прибегать к радикальным мерам, восстанавливая ранее списанные самолеты.
На минувшей неделе в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский борт авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку. Катастрофа стала поводом к проведению новых расследований как в гражданской, так и в военной авиации.
Столкновение самолета с военным вертолетом в Вашингтоне
© Getty Images / Andrew Harnik

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

Подразделения экстренного реагирования осматривают обломки военного вертолета Black Hawk под Вашингтоном, США

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

© Getty Images / Andrew Harnik
1 из 8
© Getty Images / Anadolu

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

Момент столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом над Вашингтоном

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

© Getty Images / Anadolu
2 из 8
© AP Photo / Julio Cortez

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

Сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) стоит у двери Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

© AP Photo / Julio Cortez
3 из 8
© AP Photo / Mark Schiefelbein

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

Автомобили экстренных служб стоят у реки Потомак недалеко от Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
4 из 8
© AP Photo / Jeannie Ohm

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

Над стойкой American Airlines в терминале Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана висят таблички с надписью Экстренное предупреждение

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

© AP Photo / Jeannie Ohm
5 из 8
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 8
© Getty Images / Al Drago

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

© Getty Images / Al Drago
7 из 8
© AP Photo / Kevin Wolf

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном, США

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

© AP Photo / Kevin Wolf
8 из 8

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

© Getty Images / Andrew Harnik
1 из 8

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

© Getty Images / Anadolu
2 из 8

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

© AP Photo / Julio Cortez
3 из 8

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
4 из 8

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

© AP Photo / Jeannie Ohm
5 из 8

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 8

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

© Getty Images / Al Drago
7 из 8

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

© AP Photo / Kevin Wolf
8 из 8
 
СШАF-35Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономAmerican AirlinesВ мире
 
 
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