https://ria.ru/20250206/vvs-1997631751.html

В США раскрыли состояние военной авиации после катастрофы в Вашингтоне

В США раскрыли состояние военной авиации после катастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 06.02.2025

В США раскрыли состояние военной авиации после катастрофы в Вашингтоне

ВВС США испытывают сложности в эксплуатации и обслуживании военной авиации, говорится в расследовании журналиста Питер Сучиу для издания National Interest. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T02:22:00+03:00

2025-02-06T02:22:00+03:00

2025-02-06T07:04:00+03:00

сша

f-35

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

american airlines

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВВС США испытывают сложности в эксплуатации и обслуживании военной авиации, говорится в расследовании журналиста Питер Сучиу для издания National Interest."Дюжина F-35 потерпела крушение за последнее время. Все оставшиеся самолеты либо временно выведены из эксплуатации, либо переведены на наземное обслуживание" — говорится в расследовании.Журналист также отмечает, что похожая ситуация происходит и с бомбардировщиками. В результате последних аварий, количество действующих боевых летательных аппаратов снижается, а чтобы восполнять потери приходится прибегать к радикальным мерам, восстанавливая ранее списанные самолеты.На минувшей неделе в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский борт авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку. Катастрофа стала поводом к проведению новых расследований как в гражданской, так и в военной авиации.

https://ria.ru/20250205/aviakatastrofa-1997407630.html

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сша, f-35, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, american airlines, в мире