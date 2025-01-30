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Столкновение самолета с военным вертолетом в Вашингтоне

Столкновение самолета с военным вертолетом в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025

Столкновение самолета с военным вертолетом в Вашингтоне

В вашингтонском аэропорту имени Рейгана военный вертолет столкнулся в воздухе с пассажирским Bombardier. Кадры с места катастрофы — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 30.01.2025

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фото

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В вашингтонском аэропорту имени Рейгана военный вертолет столкнулся в воздухе с пассажирским Bombardier. Кадры с места катастрофы — в фотоленте ria.ru.

сша

канзас

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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