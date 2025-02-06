Командование ВСУ покинуло Красноармейск
Депутат Водолацкий: командование ВСУ покинуло Красноармейск
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Командование ВСУ несколько дней назад покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Уже несколько дней подразделения ВСУ, которые держат сторону Красноармейска, остались без командования, потому что все руководство подразделений от командира батальона и выше перешло на территорию Днепропетровской области", — сказал он.
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Водолацкий уточнил, что пункты управления перенесли в населенные пункты в Днепропетровской области, вблизи границы с ДНР.
Он отметил, что российские войска уже взяли Красноармейск в клещи, перерезают транспортные коммуникации по поставкам, чтобы лишить находящиеся в городе подразделения ВСУ поставок вооружений, питания и топлива.
При этом, по словам депутата, чтобы сберечь солдат, российские военные не идут в лобовую, а применяют особую тактику.
"Мы обходим Красноармейск с двух сторон, чтобы потом эти клещи замкнулись в кольцо и там образовался котел, а в дальнейшем он был освобожден", — заключил Водолацкий.
Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек.
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