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Командование ВСУ покинуло Красноармейск - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 06.02.2025 (обновлено: 16:17 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/vsu-1997753373.html
Командование ВСУ покинуло Красноармейск
Командование ВСУ покинуло Красноармейск - РИА Новости, 06.02.2025
Командование ВСУ покинуло Красноармейск
Командование ВСУ несколько дней назад покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:18:00+03:00
2025-02-06T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
днепропетровская область
виктор водолацкий
вооруженные силы украины
госдума рф
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Командование ВСУ несколько дней назад покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Уже несколько дней подразделения ВСУ, которые держат сторону Красноармейска, остались без командования, потому что все руководство подразделений от командира батальона и выше перешло на территорию Днепропетровской области", — сказал он. Водолацкий уточнил, что пункты управления перенесли в населенные пункты в Днепропетровской области, вблизи границы с ДНР. Он отметил, что российские войска уже взяли Красноармейск в клещи, перерезают транспортные коммуникации по поставкам, чтобы лишить находящиеся в городе подразделения ВСУ поставок вооружений, питания и топлива.При этом, по словам депутата, чтобы сберечь солдат, российские военные не идут в лобовую, а применяют особую тактику."Мы обходим Красноармейск с двух сторон, чтобы потом эти клещи замкнулись в кольцо и там образовался котел, а в дальнейшем он был освобожден", — заключил Водолацкий.
https://ria.ru/20250205/pokrovsk-1981175698.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
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красноармейск, донецкая народная республика, днепропетровская область, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Виктор Водолацкий, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Безопасность
Командование ВСУ покинуло Красноармейск

Депутат Водолацкий: командование ВСУ покинуло Красноармейск

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Командование ВСУ несколько дней назад покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Уже несколько дней подразделения ВСУ, которые держат сторону Красноармейска, остались без командования, потому что все руководство подразделений от командира батальона и выше перешло на территорию Днепропетровской области", — сказал он.
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Водолацкий уточнил, что пункты управления перенесли в населенные пункты в Днепропетровской области, вблизи границы с ДНР.
Он отметил, что российские войска уже взяли Красноармейск в клещи, перерезают транспортные коммуникации по поставкам, чтобы лишить находящиеся в городе подразделения ВСУ поставок вооружений, питания и топлива.
При этом, по словам депутата, чтобы сберечь солдат, российские военные не идут в лобовую, а применяют особую тактику.
"Мы обходим Красноармейск с двух сторон, чтобы потом эти клещи замкнулись в кольцо и там образовался котел, а в дальнейшем он был освобожден", — заключил Водолацкий.

Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек.

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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВиктор ВодолацкийВооруженные силы УкраиныГосдума РФБезопасность
 
 
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