https://ria.ru/20250206/vsu-1997753373.html

Командование ВСУ покинуло Красноармейск

Командование ВСУ покинуло Красноармейск - РИА Новости, 06.02.2025

Командование ВСУ покинуло Красноармейск

Командование ВСУ несколько дней назад покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:18:00+03:00

2025-02-06T15:18:00+03:00

2025-02-06T16:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

днепропетровская область

виктор водолацкий

вооруженные силы украины

госдума рф

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Командование ВСУ несколько дней назад покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Уже несколько дней подразделения ВСУ, которые держат сторону Красноармейска, остались без командования, потому что все руководство подразделений от командира батальона и выше перешло на территорию Днепропетровской области", — сказал он. Водолацкий уточнил, что пункты управления перенесли в населенные пункты в Днепропетровской области, вблизи границы с ДНР. Он отметил, что российские войска уже взяли Красноармейск в клещи, перерезают транспортные коммуникации по поставкам, чтобы лишить находящиеся в городе подразделения ВСУ поставок вооружений, питания и топлива.При этом, по словам депутата, чтобы сберечь солдат, российские военные не идут в лобовую, а применяют особую тактику."Мы обходим Красноармейск с двух сторон, чтобы потом эти клещи замкнулись в кольцо и там образовался котел, а в дальнейшем он был освобожден", — заключил Водолацкий.

https://ria.ru/20250205/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

днепропетровская область

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красноармейск, донецкая народная республика, днепропетровская область, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, госдума рф, безопасность