https://ria.ru/20250206/volgograd-1997642867.html

В Волгограде сняли временные ограничения на работу аэропорта

В Волгограде сняли временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 06.02.2025

В Волгограде сняли временные ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда сняты в 05.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T06:15:00+03:00

2025-02-06T06:15:00+03:00

2025-02-06T06:17:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда сняты в 05.30 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 05.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - сказано в сообщении. Росавиация отметила, что в период действия временных ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Волгоград. Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда были введены в среду в 21.38 мск.

https://ria.ru/20250203/aeroporty-1996974859.html

волгоград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность