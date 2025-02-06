https://ria.ru/20250206/volgograd-1997642867.html
В Волгограде сняли временные ограничения на работу аэропорта
В Волгограде сняли временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 06.02.2025
В Волгограде сняли временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда сняты в 05.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:15:00+03:00
2025-02-06T06:15:00+03:00
2025-02-06T06:17:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824854137_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_048be932bffb08cdee20498778daec90.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда сняты в 05.30 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 05.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - сказано в сообщении. Росавиация отметила, что в период действия временных ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Волгоград. Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда были введены в среду в 21.38 мск.
https://ria.ru/20250203/aeroporty-1996974859.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824854137_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_5b56b0045183969977208d26f5a476c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Волгограде сняли временные ограничения на работу аэропорта
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов