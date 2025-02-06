https://ria.ru/20250206/ukraine-1997799150.html

В Раде матом высказались о словах Зеленского про потери ВСУ

В Раде матом высказались о словах Зеленского про потери ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025

В Раде матом высказались о словах Зеленского про потери ВСУ

Депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала "Новости. Live" перешла на нецензурную лексику, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:43:00+03:00

2025-02-06T17:43:00+03:00

2025-02-06T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала "Новости. Live" перешла на нецензурную лексику, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских потерях."Советую (Зеленскому. — Прим. ред.) перестать слушать <...> (некомпетентных людей. — Прим. ред.) и требовать, чтобы ему давали достоверные данные. Более того, лучше не озвучивать людям цифры, чем озвучивать тот бред, который озвучивается", — сказала она.По мнению депутата, главе киевского режима лгут те, кто отчитываются о цифрах, а обнародованные на Украине оценки потерь Скороход назвала "бредом".В первых числах февраля Зеленский в интервью агентству Associated Press назвал украинские потери огромными.В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе армия лишилась 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805. В оборонном ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.Ранее находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение ста дней.

https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997777598.html

https://ria.ru/20250206/politika-1997753337.html

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