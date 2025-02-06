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В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 06.02.2025
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры
Административное здание, линия электропередачи и инфраструктура повреждены после взрывов в четверг в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:59:00+03:00
2025-02-06T19:59:00+03:00
2025-02-06T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Административное здание, линия электропередачи и инфраструктура повреждены после взрывов в четверг в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук. Согласно опубликованной в Telegram-канале чиновника информации, после взрывов в Марганецкой и Червоногригорьевской общинах "повреждены здание, которое не эксплуатировалось, админздание, инфраструктура и линия электропередачи". Других деталей чиновник не приводит. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, днепропетровская область, николай лукашук, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Николай Лукашук, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области получили повреждение административное здание и ЛЭП