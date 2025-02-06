https://ria.ru/20250206/ukraina-1997760898.html

Жительницу Харькова задержали по подозрению в покушении на ветерана ВСУ

Жительницу Харькова задержали по подозрению в покушении на ветерана ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025

Жительницу Харькова задержали по подозрению в покушении на ветерана ВСУ

Жительница Харькова задержана по подозрению в совершении взрыва возле дома ветерана ВСУ, в результате которого он получил ранения, сообщает в четверг... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:35:00+03:00

2025-02-06T15:35:00+03:00

2025-02-06T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Жительница Харькова задержана по подозрению в совершении взрыва возле дома ветерана ВСУ, в результате которого он получил ранения, сообщает в четверг национальная полиция Украины. "Тридцативосьмилетняя жительница Харькова подозревается в совершении взрыва возле дома ветерана ВСУ, в результате чего он получил ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. Причины содеянного не озвучиваются. По данным следствия, женщина заложила взрывное устройство вблизи частного дома в Слободском районе Харькова. На следующий день оно было дистанционно взорвано, в результате чего пострадал 52-летний ветеран ВСУ. Пострадавшего госпитализировали с ранением. Подозреваемую, как утверждается, задержали 28 января. Ей вменяется статья "Террористический акт", санкция которой предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Управление полиции Днепропетровской области 2 февраля сообщало, что возле военкомата в Павлограде прогремел взрыв. По предварительным данным, был ранен военнослужащий ВСУ. Агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ 3 февраля сообщало, что сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.

https://ria.ru/20250109/vzryv-1993005236.html

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