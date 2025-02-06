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В шести областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В шести областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 06.02.2025
В шести областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения введены уже в шести областях Украины: Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:31:00+03:00
2025-02-06T12:31:00+03:00
2025-02-06T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Аварийные отключения введены уже в шести областях Украины: Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в четверг аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. "В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях утром вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997671411.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Сумской и еще пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии