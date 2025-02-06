https://ria.ru/20250206/ukraina-1997704059.html

В шести областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В шести областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 06.02.2025

В шести областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения введены уже в шести областях Украины: Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:31:00+03:00

2025-02-06T12:31:00+03:00

2025-02-06T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

днепропетровская область

дмитрий песков

укрэнерго

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Аварийные отключения введены уже в шести областях Украины: Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в четверг аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. "В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях утром вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997671411.html

https://ria.ru/20250206/podpole-1997666415.html

россия

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, днепропетровская область, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины