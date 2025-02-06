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Пленный рассказал, что 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997650029.html
Пленный рассказал, что 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать
Пленный рассказал, что 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать - РИА Новости, 06.02.2025
Пленный рассказал, что 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать
Пленный военнослужащий ВСУ Максим Волошин рассказал, что 80% мужчин на Украине не хотят воевать, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:34:00+03:00
2025-02-06T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровская область
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Максим Волошин рассказал, что 80% мужчин на Украине не хотят воевать, сообщили в Минобороны РФ. "Восемьдесят процентов людей не хотят воевать. Просто заставили. Не пойдешь - тюрьма, а из тюрьмы тебя все равно закинут туда. Не оставили выбора", - сказал Волошин. Он также сообщил, что в "учебке" был всего неделю, после чего самовольно оставил часть на два-три месяца, но потом его поймал военкомат в Днепропетровской области. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20250205/plennyy-1997618466.html
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россия, украина, днепропетровская область, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, что 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать

Украинский пленный Волошин: 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Максим Волошин рассказал, что 80% мужчин на Украине не хотят воевать, сообщили в Минобороны РФ.
"Восемьдесят процентов людей не хотят воевать. Просто заставили. Не пойдешь - тюрьма, а из тюрьмы тебя все равно закинут туда. Не оставили выбора", - сказал Волошин.
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Он также сообщил, что в "учебке" был всего неделю, после чего самовольно оставил часть на два-три месяца, но потом его поймал военкомат в Днепропетровской области.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДнепропетровская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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