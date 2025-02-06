https://ria.ru/20250206/ukraina-1997650029.html

Пленный рассказал, что 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать

Пленный рассказал, что 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать - РИА Новости, 06.02.2025

Пленный рассказал, что 80 процентов мужчин на Украине не хотят воевать

Пленный военнослужащий ВСУ Максим Волошин рассказал, что 80% мужчин на Украине не хотят воевать, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:34:00+03:00

2025-02-06T08:34:00+03:00

2025-02-06T08:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Максим Волошин рассказал, что 80% мужчин на Украине не хотят воевать, сообщили в Минобороны РФ. "Восемьдесят процентов людей не хотят воевать. Просто заставили. Не пойдешь - тюрьма, а из тюрьмы тебя все равно закинут туда. Не оставили выбора", - сказал Волошин. Он также сообщил, что в "учебке" был всего неделю, после чего самовольно оставил часть на два-три месяца, но потом его поймал военкомат в Днепропетровской области. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20250205/plennyy-1997618466.html

https://ria.ru/20250206/plennyj-1997632230.html

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украина

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россия, украина, днепропетровская область, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире