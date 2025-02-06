https://ria.ru/20250206/ukraina-1997649723.html

В Раде раскрыли неожиданную причину визита главы МИД Британии в Киев

В Раде раскрыли неожиданную причину визита главы МИД Британии в Киев - РИА Новости, 06.02.2025

В Раде раскрыли неожиданную причину визита главы МИД Британии в Киев

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми приехал в Киев для срыва мирных переговоров, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:31:00+03:00

2025-02-06T08:31:00+03:00

2025-02-06T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Лэмми приехал в Киев для срыва мирных переговоров, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Срочный визит в Киев министра <...> Лэмми нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования и дискредитировать план, который Келлог везет в Мюнхен", — говорится в публикации. Депутат утверждает, что Зеленскому привезли план контрнаступления. В среду Лэмми прибыл с рабочим визитом на Украину, где встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. При этом Сибига попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия. В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что США представят план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но вмешался занимавший тогда пост премьера Британии Борис Джонсон, который призвал Киев ничего не подписывать с Москвой по итогам обсуждений в Стамбуле и "просто воевать", и киевские власти не согласились на нейтралитет.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997653987.html

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