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В Раде раскрыли неожиданную причину визита главы МИД Британии в Киев - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 06.02.2025 (обновлено: 17:28 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997649723.html
В Раде раскрыли неожиданную причину визита главы МИД Британии в Киев
В Раде раскрыли неожиданную причину визита главы МИД Британии в Киев - РИА Новости, 06.02.2025
В Раде раскрыли неожиданную причину визита главы МИД Британии в Киев
Глава МИД Британии Дэвид Лэмми приехал в Киев для срыва мирных переговоров, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:31:00+03:00
2025-02-06T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
киев
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Лэмми приехал в Киев для срыва мирных переговоров, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Срочный визит в Киев министра &lt;...&gt; Лэмми нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования и дискредитировать план, который Келлог везет в Мюнхен", — говорится в публикации. Депутат утверждает, что Зеленскому привезли план контрнаступления. В среду Лэмми прибыл с рабочим визитом на Украину, где встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. При этом Сибига попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия. В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что США представят план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но вмешался занимавший тогда пост премьера Британии Борис Джонсон, который призвал Киев ничего не подписывать с Москвой по итогам обсуждений в Стамбуле и "просто воевать", и киевские власти не согласились на нейтралитет.
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997653987.html
https://ria.ru/20250206/metally-1997592029.html
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в мире, украина, великобритания, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Киев
В Раде раскрыли неожиданную причину визита главы МИД Британии в Киев

Нардеп Дубинский: глава МИД Британии Лэмми приехал в Киев для срыва переговоров

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Лэмми приехал в Киев для срыва мирных переговоров, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"Срочный визит в Киев министра <...> Лэмми нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования и дискредитировать план, который Келлог везет в Мюнхен", — говорится в публикации.
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Депутат утверждает, что Зеленскому привезли план контрнаступления.

В среду Лэмми прибыл с рабочим визитом на Украину, где встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. При этом Сибига попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что США представят план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.
В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но вмешался занимавший тогда пост премьера Британии Борис Джонсон, который призвал Киев ничего не подписывать с Москвой по итогам обсуждений в Стамбуле и "просто воевать", и киевские власти не согласились на нейтралитет.
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