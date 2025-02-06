В МИД назвали Титова блестящим организатором и мудрым наставником
МИД отметил высочайший профессионализм бывшего первого замглавы ведомства Титова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ушедший в четверг из жизни бывший первый замглавы МИД России Владимир Титов отличался высочайшим профессионализмом и блестящими организаторскими способностями, рассказали в Telegram-канале министерства, выражая соболезнования родным и близким покойного.
"Внёс большой личный вклад в обеспечение ритмичной, эффективной работы всего аппарата отечественного внешнеполитического ведомства. Владимира Геннадьевича Титова отличали высочайший профессионализм, блестящие организаторские способности, неравнодушное отношение к делу. На Смоленской площади помнят его как мудрого старшего товарища и наставника... Светлая память о Владимире Геннадиевиче Титове навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении министерства.
Владимир Титов
Как отметили в МИД, Титов был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Почета, орденом Александра Невского и другими наградами.
Владимир Титов родился в 1958 году, в 1980 году окончил МГИМО, владел английским и шведским языками.
В системе МИД Титов работал с 1980 года: занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, с 1993 по 1997 год был советником-посланником посольства России в Швеции, в 1997-1999 годах — директором второго европейского департамента, с 1999 по 2004 год — послом России в Болгарии, в 2004-2005 годах возглавлял департамент кадров МИД, а также был членом коллегии МИД. В 2005-2013 годах Титов занимал пост замглавы МИД России, в апреле 2013 года был назначен первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. На этой должности Титов проработал до августа 2024 года.
Ранее в четверг об уходе из жизни Владимира Титова сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, назвавший случившееся большим личным горем.