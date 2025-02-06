Умер бывший первый замминистра иностранных дел Титов
Умер бывший первый замминистра иностранных дел Владимир Титов
Владимир Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов скончался в четверг, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Сенатор ранее занимал пост статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ.
"Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, Титов обладал жестким характером, который в министерстве иностранных дел знали, "его уважали, но часто и побаивались".
"В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения. Скажу прямо, для меня случившееся - большое личное горе. Владимир Геннадьевич навсегда останется с нами и в нас. Царствие ему Небесное", - написал Карасин.
Титов курировал в МИД отношения с европейскими странами и административные вопросы.
Он родился в 1958 году, в 1980 году окончил МГИМО, владел английским и шведским языками.
В системе МИД Титов работал с 1980 года: занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, с 1993 по 1997 год был советником-посланником посольства России в Швеции, в 1997-1999 годах — директором второго европейского департамента, с 1999 по 2004 год — послом России в Болгарии, в 2004-2005 годах возглавлял департамент кадров МИД, а также был членом коллегии МИД. В 2005-2013 годах Титов занимал пост замглавы МИД России, в апреле 2013 года был назначен первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. На этой должности Титов проработал до августа 2024 года.