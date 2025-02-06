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Умер бывший первый замминистра иностранных дел Титов - РИА Новости, 06.02.2025
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12:22 06.02.2025 (обновлено: 12:27 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/titov-1997701363.html
Умер бывший первый замминистра иностранных дел Титов
Умер бывший первый замминистра иностранных дел Титов - РИА Новости, 06.02.2025
Умер бывший первый замминистра иностранных дел Титов
Бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов скончался в четверг, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:22:00+03:00
2025-02-06T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов скончался в четверг, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Сенатор ранее занимал пост статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ."Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами", - написал Карасин в своем Telegram-канале.По словам сенатора, Титов обладал жестким характером, который в министерстве иностранных дел знали, "его уважали, но часто и побаивались"."В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения. Скажу прямо, для меня случившееся - большое личное горе. Владимир Геннадьевич навсегда останется с нами и в нас. Царствие ему Небесное", - написал Карасин.Титов курировал в МИД отношения с европейскими странами и административные вопросы.Он родился в 1958 году, в 1980 году окончил МГИМО, владел английским и шведским языками.В системе МИД Титов работал с 1980 года: занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, с 1993 по 1997 год был советником-посланником посольства России в Швеции, в 1997-1999 годах — директором второго европейского департамента, с 1999 по 2004 год — послом России в Болгарии, в 2004-2005 годах возглавлял департамент кадров МИД, а также был членом коллегии МИД. В 2005-2013 годах Титов занимал пост замглавы МИД России, в апреле 2013 года был назначен первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. На этой должности Титов проработал до августа 2024 года.
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политика, россия, владимир титов, совет федерации рф, швеция, болгария, григорий карасин, мгимо
Политика, Россия, Владимир Титов, Совет Федерации РФ, Швеция, Болгария, Григорий Карасин, МГИМО
Умер бывший первый замминистра иностранных дел Титов

Умер бывший первый замминистра иностранных дел Владимир Титов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВладимир Титов
Владимир Титов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Владимир Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов скончался в четверг, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Сенатор ранее занимал пост статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ.
"Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, Титов обладал жестким характером, который в министерстве иностранных дел знали, "его уважали, но часто и побаивались".
"В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения. Скажу прямо, для меня случившееся - большое личное горе. Владимир Геннадьевич навсегда останется с нами и в нас. Царствие ему Небесное", - написал Карасин.
Титов курировал в МИД отношения с европейскими странами и административные вопросы.
Он родился в 1958 году, в 1980 году окончил МГИМО, владел английским и шведским языками.
В системе МИД Титов работал с 1980 года: занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, с 1993 по 1997 год был советником-посланником посольства России в Швеции, в 1997-1999 годах — директором второго европейского департамента, с 1999 по 2004 год — послом России в Болгарии, в 2004-2005 годах возглавлял департамент кадров МИД, а также был членом коллегии МИД. В 2005-2013 годах Титов занимал пост замглавы МИД России, в апреле 2013 года был назначен первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. На этой должности Титов проработал до августа 2024 года.
 
ПолитикаРоссияВладимир ТитовСовет Федерации РФШвецияБолгарияГригорий КарасинМГИМО
 
 
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