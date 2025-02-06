https://ria.ru/20250206/timchenko-1997836419.html

Сенатор позитивно оценил работу очистных сооружений на пензенском заводе

Сенатор позитивно оценил работу очистных сооружений на пензенском заводе - РИА Новости, 06.02.2025

Сенатор позитивно оценил работу очистных сооружений на пензенском заводе

Очистные сооружения глубокой биологической очистки на пензенской фабрике "Маяк", одном из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, работают в полном... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T20:44:00+03:00

2025-02-06T20:44:00+03:00

2025-02-06T20:44:00+03:00

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ПЕНЗА, 6 фев - РИА Новости. Очистные сооружения глубокой биологической очистки на пензенской фабрике "Маяк", одном из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, работают в полном объеме, что является примером для всего бизнеса в РФ, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. "Чувствуется, что промышленный цикл очистки идет в полном объеме. Держите свое слово, обещали сделать - сделали. Это пример для всего бизнеса в Российской Федерации", - сказал Тимченко, обращаясь к гендиректору "Маяка" Владимиру Вдонину. Тимченко в четверг в ходе посещения пензенской фабрики отметил, что приезжал на предприятие год назад и в настоящее время можно реально оценить изменения. "Полностью запущен цех по переработке промышленных отходов, работа по созданию очистных сооружений для ливневой канализации идет полным ходом", - привод слова сенатора пресс-служба правительства области. На фабрике очистные сооружения глубокой биологической очистки введены в эксплуатацию в 2024 году и являются лучшей доступной технологией очистки сточной воды в целлюлозно-бумажном производстве. Проект реализован под личным контролем председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора области. Губернатор Олег Мельниченко пояснил, что делегация сенаторов во главе с Тимченко посетила регион в четверг. "У нас создана лучшая в целлюлозно-бумажном производстве технология очистки сточной воды. На сегодняшний день лаборатории подтверждают, что очищенная вода соответствует необходимым нормам. Кроме того, ее насыщают кислородом. Поэтому совершенно спокойно, не опасаясь, выпил эту воду. Здоровье жителей региона и благополучие окружающей среды - наши приоритеты. Теперь "Маяк" идет дальше - строят очистные сооружения ливневых стоков. В результате предприятие станет первым в Пензенской области, имеющим очистные сооружения, отвечающие всем современным требованиям", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250127/melnichenko-1995787841.html

https://ria.ru/20250123/bolnitsa-1995170018.html

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россия, пензенская область, вячеслав тимченко, олег мельниченко, валентина матвиенко, совет федерации рф