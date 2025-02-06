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Сенатор позитивно оценил работу очистных сооружений на пензенском заводе - РИА Новости, 06.02.2025
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
20:44 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/timchenko-1997836419.html
Сенатор позитивно оценил работу очистных сооружений на пензенском заводе
Сенатор позитивно оценил работу очистных сооружений на пензенском заводе - РИА Новости, 06.02.2025
Сенатор позитивно оценил работу очистных сооружений на пензенском заводе
Очистные сооружения глубокой биологической очистки на пензенской фабрике "Маяк", одном из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, работают в полном... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T20:44:00+03:00
2025-02-06T20:44:00+03:00
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валентина матвиенко
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ПЕНЗА, 6 фев - РИА Новости. Очистные сооружения глубокой биологической очистки на пензенской фабрике "Маяк", одном из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, работают в полном объеме, что является примером для всего бизнеса в РФ, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. "Чувствуется, что промышленный цикл очистки идет в полном объеме. Держите свое слово, обещали сделать - сделали. Это пример для всего бизнеса в Российской Федерации", - сказал Тимченко, обращаясь к гендиректору "Маяка" Владимиру Вдонину. Тимченко в четверг в ходе посещения пензенской фабрики отметил, что приезжал на предприятие год назад и в настоящее время можно реально оценить изменения. "Полностью запущен цех по переработке промышленных отходов, работа по созданию очистных сооружений для ливневой канализации идет полным ходом", - привод слова сенатора пресс-служба правительства области. На фабрике очистные сооружения глубокой биологической очистки введены в эксплуатацию в 2024 году и являются лучшей доступной технологией очистки сточной воды в целлюлозно-бумажном производстве. Проект реализован под личным контролем председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора области. Губернатор Олег Мельниченко пояснил, что делегация сенаторов во главе с Тимченко посетила регион в четверг. "У нас создана лучшая в целлюлозно-бумажном производстве технология очистки сточной воды. На сегодняшний день лаборатории подтверждают, что очищенная вода соответствует необходимым нормам. Кроме того, ее насыщают кислородом. Поэтому совершенно спокойно, не опасаясь, выпил эту воду. Здоровье жителей региона и благополучие окружающей среды - наши приоритеты. Теперь "Маяк" идет дальше - строят очистные сооружения ливневых стоков. В результате предприятие станет первым в Пензенской области, имеющим очистные сооружения, отвечающие всем современным требованиям", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250127/melnichenko-1995787841.html
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россия, пензенская область, вячеслав тимченко, олег мельниченко, валентина матвиенко, совет федерации рф
Пензенская область, Россия, Пензенская область, Вячеслав Тимченко, Олег Мельниченко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Сенатор позитивно оценил работу очистных сооружений на пензенском заводе

Сенатор Тимченко похвалил работу очистных сооружений на пензенском заводе "Маяк"

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 6 фев - РИА Новости. Очистные сооружения глубокой биологической очистки на пензенской фабрике "Маяк", одном из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, работают в полном объеме, что является примером для всего бизнеса в РФ, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
"Чувствуется, что промышленный цикл очистки идет в полном объеме. Держите свое слово, обещали сделать - сделали. Это пример для всего бизнеса в Российской Федерации", - сказал Тимченко, обращаясь к гендиректору "Маяка" Владимиру Вдонину.
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Тимченко в четверг в ходе посещения пензенской фабрики отметил, что приезжал на предприятие год назад и в настоящее время можно реально оценить изменения.
"Полностью запущен цех по переработке промышленных отходов, работа по созданию очистных сооружений для ливневой канализации идет полным ходом", - привод слова сенатора пресс-служба правительства области.
На фабрике очистные сооружения глубокой биологической очистки введены в эксплуатацию в 2024 году и являются лучшей доступной технологией очистки сточной воды в целлюлозно-бумажном производстве. Проект реализован под личным контролем председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора области.
Губернатор Олег Мельниченко пояснил, что делегация сенаторов во главе с Тимченко посетила регион в четверг.
"У нас создана лучшая в целлюлозно-бумажном производстве технология очистки сточной воды. На сегодняшний день лаборатории подтверждают, что очищенная вода соответствует необходимым нормам. Кроме того, ее насыщают кислородом. Поэтому совершенно спокойно, не опасаясь, выпил эту воду. Здоровье жителей региона и благополучие окружающей среды - наши приоритеты. Теперь "Маяк" идет дальше - строят очистные сооружения ливневых стоков. В результате предприятие станет первым в Пензенской области, имеющим очистные сооружения, отвечающие всем современным требованиям", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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