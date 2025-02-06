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В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери - РИА Новости, 06.02.2025
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04:09 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/tigrenok-1997637749.html
В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери
В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери - РИА Новости, 06.02.2025
В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери
Охотнадзор отловил амурского тигренка, который остался без матери и вышел в поселок Ольга в Приморье, сообщает региональное минприроды. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T04:09:00+03:00
2025-02-06T04:09:00+03:00
россия
алексеевка
хабаровский край
сергей арамилев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
центр "амурский тигр"
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Охотнадзор отловил амурского тигренка, который остался без матери и вышел в поселок Ольга в Приморье, сообщает региональное минприроды. Во вторник центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок, на месте работают сотрудники охотнадзора. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщило Минприроды, по результатам осмотра следов установлено, что это тигренок весом 30-40 килограммов в возрасте 4-5 месяцев. Следов тигрицы рядом нет. В таком возрасте детеныш выжить без матери не может, поэтому был решено его отловить. "В ночь на 6 января специалисты приморского охотнадзора отловили в Ольгинском муниципальном районе тигренка, который остался без матери. По уточненным данным, возраст тигренка предположительно 5-6 месяцев, в таком возрасте его нахождение без матери неестественно", - говорится в сообщении. Сейчас тигренка везут в реабилитационный центр "Тигр" в селе Алексеевка, где он будет находиться некоторое время, пока не подрастет, после чего специалисты примут решение о его дальнейшей судьбе. Как уточнил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, в таком возрасте тигрёнок остаётся один только в случае гибели или смерти матери. "В подавляющем большинстве самка гибнет по вине браконьера, но редко бывают случаи, когда она гибнет от другого тигра или медведя. Обычно в таком возрасте самка оставляет тигрёнка или тигрят возле остатков добычи и уходит ловить другую и тут с ней могут быть неприятности. Тигрята до конца ждут, но когда еда заканчивается и наступает голод, то идут искать мать, так как ослабленные, то снегу идти им сложно, поэтому идут по какой-нибудь тропе, которая неизбежно выходит на дорогу, а дорога в населённый пункт", - отметил эксперт. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html
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россия
алексеевка
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россия, алексеевка, хабаровский край, сергей арамилев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), центр "амурский тигр", общество
Россия, Алексеевка, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Центр "Амурский тигр", Общество
В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери

Охотнадзор отловил одинокого амурского тигренка, вышедшего в поселок в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигренок
Амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигренок. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Охотнадзор отловил амурского тигренка, который остался без матери и вышел в поселок Ольга в Приморье, сообщает региональное минприроды.
Во вторник центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок, на месте работают сотрудники охотнадзора. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщило Минприроды, по результатам осмотра следов установлено, что это тигренок весом 30-40 килограммов в возрасте 4-5 месяцев. Следов тигрицы рядом нет. В таком возрасте детеныш выжить без матери не может, поэтому был решено его отловить.
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"В ночь на 6 января специалисты приморского охотнадзора отловили в Ольгинском муниципальном районе тигренка, который остался без матери. По уточненным данным, возраст тигренка предположительно 5-6 месяцев, в таком возрасте его нахождение без матери неестественно", - говорится в сообщении.
Сейчас тигренка везут в реабилитационный центр "Тигр" в селе Алексеевка, где он будет находиться некоторое время, пока не подрастет, после чего специалисты примут решение о его дальнейшей судьбе.
Как уточнил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, в таком возрасте тигрёнок остаётся один только в случае гибели или смерти матери.
"В подавляющем большинстве самка гибнет по вине браконьера, но редко бывают случаи, когда она гибнет от другого тигра или медведя. Обычно в таком возрасте самка оставляет тигрёнка или тигрят возле остатков добычи и уходит ловить другую и тут с ней могут быть неприятности. Тигрята до конца ждут, но когда еда заканчивается и наступает голод, то идут искать мать, так как ослабленные, то снегу идти им сложно, поэтому идут по какой-нибудь тропе, которая неизбежно выходит на дорогу, а дорога в населённый пункт", - отметил эксперт.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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