В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери
Охотнадзор отловил одинокого амурского тигренка, вышедшего в поселок в Приморье
Амурский тигренок. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Охотнадзор отловил амурского тигренка, который остался без матери и вышел в поселок Ольга в Приморье, сообщает региональное минприроды.
Во вторник центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок, на месте работают сотрудники охотнадзора. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщило Минприроды, по результатам осмотра следов установлено, что это тигренок весом 30-40 килограммов в возрасте 4-5 месяцев. Следов тигрицы рядом нет. В таком возрасте детеныш выжить без матери не может, поэтому был решено его отловить.
"В ночь на 6 января специалисты приморского охотнадзора отловили в Ольгинском муниципальном районе тигренка, который остался без матери. По уточненным данным, возраст тигренка предположительно 5-6 месяцев, в таком возрасте его нахождение без матери неестественно", - говорится в сообщении.
Сейчас тигренка везут в реабилитационный центр "Тигр" в селе Алексеевка, где он будет находиться некоторое время, пока не подрастет, после чего специалисты примут решение о его дальнейшей судьбе.
Как уточнил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, в таком возрасте тигрёнок остаётся один только в случае гибели или смерти матери.
"В подавляющем большинстве самка гибнет по вине браконьера, но редко бывают случаи, когда она гибнет от другого тигра или медведя. Обычно в таком возрасте самка оставляет тигрёнка или тигрят возле остатков добычи и уходит ловить другую и тут с ней могут быть неприятности. Тигрята до конца ждут, но когда еда заканчивается и наступает голод, то идут искать мать, так как ослабленные, то снегу идти им сложно, поэтому идут по какой-нибудь тропе, которая неизбежно выходит на дорогу, а дорога в населённый пункт", - отметил эксперт.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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