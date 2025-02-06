https://ria.ru/20250206/tigrenok-1997637749.html

В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери

В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери - РИА Новости, 06.02.2025

В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери

Охотнадзор отловил амурского тигренка, который остался без матери и вышел в поселок Ольга в Приморье, сообщает региональное минприроды. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T04:09:00+03:00

2025-02-06T04:09:00+03:00

2025-02-06T04:09:00+03:00

россия

алексеевка

хабаровский край

сергей арамилев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

центр "амурский тигр"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838966029_0:281:2692:1795_1920x0_80_0_0_df20789f612a79b9b88a5ce3dded76ae.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Охотнадзор отловил амурского тигренка, который остался без матери и вышел в поселок Ольга в Приморье, сообщает региональное минприроды. Во вторник центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок, на месте работают сотрудники охотнадзора. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщило Минприроды, по результатам осмотра следов установлено, что это тигренок весом 30-40 килограммов в возрасте 4-5 месяцев. Следов тигрицы рядом нет. В таком возрасте детеныш выжить без матери не может, поэтому был решено его отловить. "В ночь на 6 января специалисты приморского охотнадзора отловили в Ольгинском муниципальном районе тигренка, который остался без матери. По уточненным данным, возраст тигренка предположительно 5-6 месяцев, в таком возрасте его нахождение без матери неестественно", - говорится в сообщении. Сейчас тигренка везут в реабилитационный центр "Тигр" в селе Алексеевка, где он будет находиться некоторое время, пока не подрастет, после чего специалисты примут решение о его дальнейшей судьбе. Как уточнил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, в таком возрасте тигрёнок остаётся один только в случае гибели или смерти матери. "В подавляющем большинстве самка гибнет по вине браконьера, но редко бывают случаи, когда она гибнет от другого тигра или медведя. Обычно в таком возрасте самка оставляет тигрёнка или тигрят возле остатков добычи и уходит ловить другую и тут с ней могут быть неприятности. Тигрята до конца ждут, но когда еда заканчивается и наступает голод, то идут искать мать, так как ослабленные, то снегу идти им сложно, поэтому идут по какой-нибудь тропе, которая неизбежно выходит на дорогу, а дорога в населённый пункт", - отметил эксперт. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html

https://ria.ru/20250203/tigr-1996950342.html

россия

алексеевка

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, алексеевка, хабаровский край, сергей арамилев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), центр "амурский тигр", общество