https://ria.ru/20250206/teatr-1997354525.html

Центральный академический театр Российской армии

Центральный академический театр Российской армии - РИА Новости, 06.02.2025

Центральный академический театр Российской армии

Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) – российский драматический театр, находящийся в системе министерства обороны. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:57:00+03:00

2025-02-06T01:57:00+03:00

2025-02-06T01:57:00+03:00

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центральный академический театр российской армии

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Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) – российский драматический театр, находящийся в системе министерства обороны. Свою историю ведет с 1929 года, когда по инициативе Политуправления Рабоче-крестьянской Красной Армии из нескольких агитбригад был образован театр для обслуживания войск Красной Армии и их командиров.Днем рождения театра принято считать 6 февраля 1930 года – именно тогда в Москве был показан спектакль Василия Федорова "К.В.Ж.Д.", в основу которого легли события советско-китайского вооруженного конфликта 1929 года.За свою историю театр не раз менял название: первоначально он был основан как Центральный театр Красной Армии (ЦТКА), с 1951 года переименован в Центральный театр Советской Армии (ЦТСА), в 1975 году театр получил наименование "академический", с 1993 года носит современное название. На рубеже 1920-1930-х годов театр состоял из четырех "цехов": драматического, "малых форм", кукольного ("Красноармейский Петрушка") и "цеха" Красноармейской песни. К 1932 году последние два отделились, а драматическая труппа и цех "малых форм" слились.В первое десятилетие своего существования у театра не было своего здания и спектакли были выездными– в воинских частях, гарнизонах, на погранзаставах всего Советского Союза. На протяжении первых трех сезонов в театре не было постоянного руководства, спектакли ставили режиссеры различных школ и направлений – Лев Прозоровский, Валерий Бебутов и др. В 1930-е годы Владимиру Месхетели, который тогда возглавлял ЦТКА, удалось привлечь к художественному руководству театром Юрия Завадского – одного из лучших постановщиков того времени. Этапным стал поставленный им в 1932 году спектакль "Мстислав Удалой" по пьесе Иосифа Прута. Деятельность Завадского на посту режиссера оказала значительное влияние на рост театральной культуры и актерского мастерства коллектива.В 1930-е годы в театре также работали режиссеры: Владимир Вильнер, поставивший спектакль "Военком" (Андрей Овчина-Овчаренко, 1932), Василий Сахновский, представивший постановку "Последняя жертва" (Александр Островский, 1935), Андрей Лобанов – "Восточный батальон" (братья Тур и Прут, 1935), "Волки и овцы" (Островский, 1937), Елизавета Телешева – "Мещане" (1935), "Васса Железнова" (1936) (обе пьесы – Максима Горького).К пятилетнему юбилею ЦТКА был объявлен конкурс на лучший проект здания – в 1934 году его выиграли архитекторы Каро Алабян и Василий Симбирцев. Они предложили совершенно особенное театральное здание в виде пятиконечной звезды – символа Советской Армии, с двумя зрительными залами (Большой зал на 1520 мест и Малый зал на 400 зрителей), с просторной сценой – самой большой в Европе сценической площадкой, позволяющей инсценировать масштабные сражения с использованием танков и кавалерии, с множеством помещений, приспособленных для цехов, театральных служб, репетиционных залов. В оформлении интерьеров приняли участие известные советские художники: фрески акустического потолка расписывал Лев Бруни, железобетонный занавес-портал был сделан по эскизам графика Владимира Фаворского его сыновьями, плафоны над буфетами в амфитеатре создали Александр Дейнека и Илья Фейнберг, живописные панно Павла Соколова-Скаля и Александра Герасимова украсили парадные мраморные лестницы. Строительство театра велось до 1940 года.В 1935 году ЦТКА возглавил народный артист СССР Алексей Попов, с именем которого связан расцвет театра и который определил его дальнейшую творческую программу. Репертуар включал пьесы на современные военные темы, военно-исторические пьесы, посвященные защите Родины, пьесы о жизни современного народа, лучшие произведения отечественной и мировой классической драматургии. Поставленные Поповым спектакли – "Полководец Суворов" (1938), "Фронт", "Давным-давно" (оба – 1942), "Сталинградцы" (1944), "Степь широкая" (1949), "Флаг адмирала" (1950) – стали классикой русского театрального искусства.Успешно работали ученики Попова: Давид Тункель, поставивший спектакли "На всякого мудреца довольно простоты" Островского (1942), "Варвары" Горького (1955), Владимир Канцель, постановка которого "Учитель танцев" по одноименной пьесе Лопе де Веги (1946) вошла в золотой фонд отечественного театра, Борис Львов-Анохин, поставивший "Фабричную девчонку" Александра Володина (1957), "Каса маре" Иона Друцэ (1961).В годы Великой Отечественной войны основной состав ЦТКА был эвакуирован в Свердловск (ныне Екатеринбург), однако фронтовые группы театра систематически выезжали в действующую армию. В ряде спектаклей театра военных лет получили отражение подвиги бойцов Красной Армии и партизан – "Крылатое племя" (1941), "Фронт" (1942); "Бессмертный" (1943) и др.К 1950-м годам в театре сложился один из сильнейших театральных коллективов столицы, известный далеко за ее пределами. Здесь работали артисты Любовь Добржанская, Генриетта Островская, Вера Капустина, Нина Сазонова, Людмила Фетисова, Людмила Касаткина, Татьяна Алексеева, Валентина Попова, Владимир Зельдин, Даниил Сагал, Марк Перцовский, Петр Константинов, Рафаил Ракитин, Александр Петров, Андрей Попов, Никифор Колофидин, Петр Вишняков, Борис Ситко, Владимир Сошальский и др.В 1963 году руководство театра взял в свои руки сын Алексея Попова – народный артист СССР Андрей Попов. Попов привлек к работе Марию Кнебель, поставившую на сцене театра три спектакля, в том числе "Вишневый сад" Чехова (1965), и молодого режиссера Леонида Хейфеца, давшего театру второе рождение. Спектакли режиссера "Мой бедный Марат" Алексея Арбузова (1965), "Смерть Иоанна Грозного" Алексея Константиновича Толстого (1966), "Мастера времени, или Часовщик и курица" Ивана Кочерги (1967), "Дядя Ваня" Антона Чехова (1969) на протяжении многих лет пользовались большим успехом. В ЦТСА также работали режиссеры Борис Львов-Анохин, Давид Тункель, Александр Шатрин, Михаил Буткевич.С 1972 года с ЦТСА сотрудничал Александр Бурдонский. На сцене театра режиссер поставил спектакли "Орфей спускается в ад" Теннесси Уильямса (1978), "Ваша сестра и пленница" Людмилы Разумовской (1995), "Британик" Жана Расина (1997), "Приглашение в замок" Жана Ануя (1999), "Дуэт для солистки" Тома Кемпински (2000), "Серебряные колокольчики" Генрика Ибсена (2007), "Чайка" Чехова (2011), "Этот безумец Платонов" по Чехову (2016) и др.После ухода в 1973 году с поста главного режиссера Андрея Попова в театре наступило время затишья. Лишь изредка оно прерывалось отдельными спектаклями, поставленными в разные годы такими режиссерами, как Арсений Сагальчик, Ростислав Горяев, Юрий Еремин.В 1988-1994 годах главным режиссером театра был народный артист России Леонид Хейфец. Среди ярких постановок тех лет – "Павел I" Дмитрия Мережковского (1989), "Боже, храни короля!" Сомерсета Моэма (1990), "Маскарад" Михаила Лермонтова (1992), "На бойком месте" – мюзикл по Островскому на стихи Дмитрия Сухарева и музыку Геннадия Гладкова (1994).В 1995 году ЦАТРА возглавил народный артист России Борис Морозов. За годы своей творческой жизни в театре он поставил множество спектаклей, в которых русская и зарубежная классика органично переплетались с современной драматургией: "Много шума из ничего" (1996), "Отелло" (1999) и "Гамлет" (2006) Шекспира, "Сердце не камень" (1997) и "Волки и овцы" (2008) Островского, "На дне" Горького (1998), "Севастопольский марш" Натальи Скороход по "Севастопольским рассказам" Льва Толстого (2003), "Шинель" ("Зачем вы меня обижаете?") по Николаю Гоголю (2009), "Вечно живые" Виктора Розова (2010), "Царь Федор Иоаннович" Алексея Константиновича Толстого (2013), "Кабала святош" Мольера (2017) и др.С начала 1990-х годов с театром плодотворно сотрудничает режиссер Андрей Бадулин. Среди его работ: "Любовь – книга золотая" Алексея Николаевича Толстого (2000), "Соловьиная ночь" Валентина Ежова (2008), "Сон в летнюю ночь" Шекспира (2014), "Старомодная комедия" Алексея Арбузова (2016), "На всякого мудреца довольно простоты" Островского (2021) и др.С 2020 года руководство театром осуществлялось Творческой коллегией, а в декабре 2023 года на должность главного режиссера был назначен народный артист России Александр Лазарев. В настоящее время в труппе театра работают около 100 артистов, среди которых народная артистка СССР Людмила Чурсина, народные артистки РСФСР Лариса Голубкина и Алина Покровская, народные артисты России Валерий Абрамов, Ольга Богданова, Александр Дик, Артем Каминский, Николай Лазарев, Александр Домогаров. В репертуаре театра более 40 спектаклей – от классики до современных постановок, идущих в Большом, Малом и Камерном залах, на Экспериментальной сцене: "Маскарад" Лермонтова, "Волки и овцы" и "На всякого мудреца довольно простоты" Островского, "Капитанская дочка" Пушкина, "Король Лир" Шекспира, "Женитьба" Гоголя, "Свадьба Кречинского" Сухово-Кобылина, "Суламифь" Куприна; "Данькина каска" по одноименной пьесе Егора Черлака, "Два билета в Милан" по пьесе "Последняя любовь" американского драматурга Джо ДиПьетро, "Серая зона" по пьесам "Серая зона" и "Ложь во спасение" драматургов Ольги Манько и Светланы Тишкиной и др. Под эгидой ЦАТРА проводятся различные патриотические акции (Драматургический конкурс пьес "Герой своего времени") и мероприятия, направленные на популяризацию театрального искусства, – "Театр для тебя", разработанный для школьников разных возрастов, Клуб друзей театра "Мастер-клуб". Также при театре работает Детская студия – юные артисты, занимающиеся в студии, играют в репертуарных спектаклях ЦАТРА, выступают перед ветеранами, участвуют в благотворительных концертах и праздниках. Артисты ЦАТРА проводят активную военно-шефскую работу, регулярно выступают со спектаклями и концертами перед личным составом военных округов, воинских частей Московского гарнизона, в военных учебных заведениях, кадетских корпусах и госпиталях. С 1930 года функционирует музей театра. На протяжении уже 95 лет его работники ведут Дневник спектаклей, в котором собраны данные примерно о 50 тысячах постановок. В музее также существует библиотека книг по искусству и справочных изданий, которая дополняется книгами и архивами ушедших работников театра, фонд афиш, плакатов, буклетов и программок. Кроме того, в музее представлена коллекция макетов декораций к спектаклям и эскизов театральных костюмов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, россия, центральный академический театр российской армии