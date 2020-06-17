https://ria.ru/20200617/1573053116.html
Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой пост
2020-06-17T11:59
2020-06-17T13:17
культура
театр
новости культуры
центральный академический театр российской армии
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, центральный академический театр российской армии
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Народный артист России, главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов завершает свою творческую деятельность в театре после 25 лет работы, сообщается на сайте театра.
Коллектив театра благодарит Морозова за огромный вклад в театральное искусство и многолетнюю интересную творческую жизнь театра.
Морозов стал главным режиссером театра в 1995 году и за годы творческой деятельности воспитал много учеников, поставил в театре 26 спектаклей, среди которых "Много шума из ничего", "Царь Федор Иоаннович", "Кабала святош", "Красное колесо" и многие другие.