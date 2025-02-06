https://ria.ru/20250206/tanker-1997653765.html

От танкера "Волгонефть-239" вывезли первую партию демонтированного металла

От танкера "Волгонефть-239" вывезли первую партию демонтированного металла - РИА Новости, 06.02.2025

От танкера "Волгонефть-239" вывезли первую партию демонтированного металла

Первую партию демонтированного металла вывезли от кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели у мыса Панагия, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:16:00+03:00

2025-02-06T09:16:00+03:00

2025-02-06T09:42:00+03:00

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

керченский пролив

происшествия

севастополь

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первую партию демонтированного металла вывезли от кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели у мыса Панагия, сообщили в Минтрансе РФ."От танкера "Волгонефть-239" вывезли первую партию демонтированного металла. Всего специалисты подготовили к переработке более 50 тонн металла, из которых десять уже вывезли на грузовиках. Для ускорения работ на борт прибыла дополнительная бригада резчиков", — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что демонтаж проводится в два этапа. Сейчас разбирают жилую надстройку судна высотой около 17 метров. Демонтированные секции металлической обшивки и крупные элементы кормы разрезают на более мелкие фрагменты и грузят в автотранспорт.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250131/tankery-1996623121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, происшествия, севастополь