https://ria.ru/20241223/nefteprodukty-1990591605.html

Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае

Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае - РИА Новости, 23.12.2024

Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:56:00+03:00

2024-12-23T17:56:00+03:00

2024-12-23T17:56:00+03:00

фото

анапа

краснодарский край

керченский пролив

вениамин кондратьев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Кадры ликвидации последствий инцидента — в фотоленте ria.ru.

анапа

краснодарский край

керченский пролив

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