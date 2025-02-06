https://ria.ru/20250206/shou-1997367554.html

Шестой сезон шоу "Маска" стартует на телеканале НТВ 9 февраля

Шестой сезон шоу "Маска" стартует на телеканале НТВ 9 февраля - РИА Новости, 06.02.2025

Шестой сезон шоу "Маска" стартует на телеканале НТВ 9 февраля

Премьера шестого сезона шоу "Маска" (12+) состоится в эфире телеканала НТВ 9 февраля в 20:20. По традиции в преддверии нового сезона создатели проекта раскрыли... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:37:00+03:00

2025-02-06T10:37:00+03:00

2025-02-06T10:37:00+03:00

нтв (телеканал)

регина тодоренко

филипп киркоров

валерия (алла перфилова)

шоу "маска"

кино и сериалы

культура

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Премьера шестого сезона шоу "Маска" (12+) состоится в эфире телеканала НТВ 9 февраля в 20:20. По традиции в преддверии нового сезона создатели проекта раскрыли названия масок, под которыми будут скрываться популярные медийные личности.Кто скрывается под маской предстоит выяснить звездным судьям: Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко, а также пятому члену жюри, который будет представлен эксклюзивно на онлайн-презентации проекта. Традиционно ведущим проекта станет Вячеслав Макаров.Имена, фамилии, возраст, сфера деятельности, какие-либо другие факты и характерные черты, которые могут как-то намекнуть на личность участника, будут храниться в секрете, как и в прошлых сезонах. Участники будут передвигаться в знаменитых худи #безкомментариев и зеркальных масках. Сопровождать их от дома до съемочной площадки, а также в павильоне по пути от гримерки до сцены, будут охранники.Создание костюмовПредыдущий сезон вдохновил команду вновь сделать все костюмы оригинальными, на основе собственных эскизов. Были усовершенствованы технологии изготовления масок, тем самым время производства сократилось с 10 до шести месяцев. Несмотря на это, процесс создания оригинального костюма достаточно трудоемкий: маски разрабатываются с нуля, совершенствуются, дорабатываются и подгоняются под артистов, чтобы в костюме было комфортно не просто стоять, но и двигаться, танцевать и петь.В новом сезоне команда, которая изготавливала костюмы, выросла до 74 человек. В нее входят не только художники по костюмам и швеи, но и 3D-модельеры, художники по ткани, декораторы, художники по расклейке, вышивальщицы, сапожники, постижеры, сварщики и даже профессиональные кузнецы, которые работают над каркасом образа.Главные герои шоуГлавными героями нового сезона стали: Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.Каждая деталь масок продумана до мелочей, например, на украшения и декор ушло почти 15 килограммов страз и бусин, а образ Вождя декорирован более чем 2,5 тысячами перьев. Самый тяжелый и объемный костюм нового сезона – Капибара, его вес 25 килограммов, самой легкой получилась Овечка – семь килограммов.Розовые пастельные оттенки плюша костюма Овечки сделали образ воздушным, словно сахарная вата. Такой же нежной получилась Коровка – ее облачили в зимний лук и даже наделили профессией фигуристки. Родственник Коровки - Бык, напротив, получился страстным и сильным: при создании костюма дизайнеры вдохновлялись корридой. Кстати, Бык – единственный герой нового сезона, который перекликается с форматной маской, но и его создатели шоу изменили практически до неузнаваемости. Из еще одного постояльца фермы Цыпленка сделали солнечного хулигана: птенца одели в шорты джинсовую куртку и кепку.Кроме Цыпленка в новом сезоне появятся еще несколько птиц. Так, Утку дизайнеры сделали аристократкой, расшив ее костюм стразами, пайетками и камнями. Сокол получится брутальным и массивным: его маску создавали в эстетике стимпанка, вес металлического декора костюма составил почти 15 килограммов. Над маской Страуса тоже пришлось немало потрудиться, его костюм украшен как натуральными перьями, так и искусственными, созданными вручную.Далматина создатели увидели стильным и сдержанным: ему подарили монохромный образ из атласа и бархата без кричащего декора. Его противоположность – Окунь. Для этой маски в ход пошли самые разные материалы от гипса и пластика до кружева, страз и камней – дизайнеры хотели повторить красивые переливы чешуи. Боксера сделали приземистым и серьезным, его костюм собран из кожи, шерсти, атласа и пластика. Огурчик удивит зрителей множеством аккуратных пупырышек и ростков, а Богомол – необычными формами, яркими цветами и огромными инопланетными глазами.Кто скрывается за маскойВ преддверии нового сезона телеканал НТВ традиционно раскрывает несколько подробностей о тех звездах, которые в этом году облачились в невероятные маски. Так, в копилке участников шестого сезона более 50 музыкальных альбомов и более 160 ролей в кино и сериалах, а их голосами говорят 26 мультипликационных героев.Среди участников присутствуют шесть тельцов, раков, дев и скорпионов, а также как минимум одна змея, кролик и собака. Если сложить возраст всех участников шестого сезона, то суммарно им чуть больше пяти веков.Культовый проектПо словам певца Филиппа Киркорова, "Маска" - уже стала культовым телевизионным развлекательным шоу для всех возрастов."Для меня это очень интересный проект, и уже несколько лет я не перестаю удивляться, угадывая или не угадывая наших замечательных участников. В этом сезоне новым маскам я пожелаю получать удовольствие от каждого выступления, поражать жюри красивыми музыкальными номерами и, конечно, как можно дольше водить нас за нос", – сказал Киркоров.Певец также рассказал о своей тактике угадывания масок."Я никогда не веду никаких блокнотов, не провожу работу над ошибками и не выполняю домашние задания. Я живу от программы к программе. <…> Самое главное для меня – сиюминутность этого шоу. Я не сижу дома и не выслушиваю тембры голосов участников. Мне хочется удивляться, может-быть поэтому я достаточно часто ошибаюсь, хотя и попадаю тоже часто. Прелесть этого шоу в том, что я сижу в кресле жюри только потому, что мне это нравится. Я наравне со зрителями получаю удовольствие от каждого номера, тем более что они всегда невероятно красивые и качественные", – добавил Киркоров.Шоу для всех и для каждогоПевица Валерия отметила, что феномен проекта "Маска" в том, что он для всех и для каждого."Дети смотрят его, потому что им нравится наблюдать за поющими куклами, они, может быть, даже не знают артистов, которые скрываются под этими масками. Но это очень здорово, когда какой-нибудь маленький мальчик узнает благодаря шоу, например, Игоря Николаева, который принимал участие в новогоднем проекте. В то же время "Маска" – это процесс разгадывания, некий детективный момент, когда нужно проанализировать подсказки, совместить их с какими-то фактами, с манерой поведения. Это очень интересно, правда!" – сказала певица.Валерия поделилась, что в начале каждого сезона составляет список артистов, которые еще не участвовали в "Маске", чем-то отличились в этом году и находятся на гребне информационной волны. Но этот список, как правило, не работает."Когда ты сидишь в жюри и смотришь выступления масок, ты за короткое время должен оценить номер, вокал, послушать тембр и потом как-то все это соотнести с огромным перечнем имен. Поэтому списки малоэффективны, честно скажу. Во всяком случае, у меня они еще ни разу не срабатывали", – подчеркнула певица.Валерия также рассказала, как стилисты придумывают образы для членов жюри: если в первом сезоне звездные судьи выбирали одежду, не договариваясь, то теперь их стилисты сразу согласовывают друг с другом образы на весь сезон, чтобы команда жюри всегда выглядела ярко и гармонично.Поддержала слова Валерии и Регина Тодоренко:"В проекте я отрываюсь по полной в костюмах, макияже, прическах и в новых артистических приемах. Образы мы придумываем большой командой, у нас брейнсторм происходит за полгода до начала сезона, мы придумываем определенную тематику, когда-то это были героини книг, сошедшие с картин дивы. В этом году пока не расскажу, чем порадуем, но будут гадания, таро, камни, будет все".Первый сезон "Маски" вышел в эфир 1 марта 2020 года. За пять лет в эфир НТВ вышли пять сезонов шоу и девять спецвыпусков.Пять сезонов проекта и его спецвыпуски снимали около 500 часов. За это время на сцену вышли 148 масок: 36 из них – в новогодних выпусках, 23 – в специальных, 89 – в сезонах шоу. Самой тяжелой маской за все время существования проекта на российском телевидении стал Змей Горыныч: его вес составляет около 300 килограмм. В пяти сезонах программы прозвучали 563 песни на 13 языках, еще 122 композиции артисты исполнили в новогодних выпусках "Маски", а также 42 – в специальных выпусках.Продолжение любимого взрослыми и детьми шоу – уже 9 февраля в 20:20 на НТВ.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneP616hBeZD.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нтв (телеканал), регина тодоренко, филипп киркоров, валерия (алла перфилова), шоу "маска", кино и сериалы, культура