Рейтинг@Mail.ru
Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 06.02.2025 (обновлено: 04:55 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/rubio-1997634162.html
Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей
Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей - РИА Новости, 06.02.2025
Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в социальной сети Х, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении "очень плохих... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:06:00+03:00
2025-02-06T04:55:00+03:00
в мире
юар
большая двадцатка
йоханнесбург
марко рубио
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в социальной сети Х, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении "очень плохих вещей"."Я не буду присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка совершает очень плохие вещи", - говорится в сообщении Рубио.По мнению главы госдепа, ЮАР проводит экспроприацию частной собственности, а также использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивости"."Моя работа - это продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или нянчиться с антиамериканизмом", - добавил Рубио.
https://ria.ru/20250204/kuba-1997212817.html
https://ria.ru/20250131/ssha-1996525201.html
юар
йоханнесбург
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_b035d679852bdd7db1e1c06385a510af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, большая двадцатка, йоханнесбург, марко рубио, сша
В мире, ЮАР, Большая двадцатка, Йоханнесбург, Марко Рубио, США
Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей

Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в социальной сети Х, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении "очень плохих вещей".
"Я не буду присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка совершает очень плохие вещи", - говорится в сообщении Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Рубио назвал условие поездки в Гавану
4 февраля, 02:46
По мнению главы госдепа, ЮАР проводит экспроприацию частной собственности, а также использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивости".
"Моя работа - это продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или нянчиться с антиамериканизмом", - добавил Рубио.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Рубио объяснил, почему США должны контролировать Гренландию
31 января, 06:46
 
В миреЮАРБольшая двадцаткаЙоханнесбургМарко РубиоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала