https://ria.ru/20250206/rubio-1997634162.html

Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей

Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей - РИА Новости, 06.02.2025

Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в социальной сети Х, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении "очень плохих... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:06:00+03:00

2025-02-06T03:06:00+03:00

2025-02-06T04:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в социальной сети Х, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении "очень плохих вещей"."Я не буду присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка совершает очень плохие вещи", - говорится в сообщении Рубио.По мнению главы госдепа, ЮАР проводит экспроприацию частной собственности, а также использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивости"."Моя работа - это продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или нянчиться с антиамериканизмом", - добавил Рубио.

https://ria.ru/20250204/kuba-1997212817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юар, большая двадцатка, йоханнесбург, марко рубио, сша