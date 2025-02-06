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Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей
Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей - РИА Новости, 06.02.2025
Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в социальной сети Х, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении "очень плохих... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:06:00+03:00
2025-02-06T03:06:00+03:00
2025-02-06T04:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в социальной сети Х, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении "очень плохих вещей"."Я не буду присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка совершает очень плохие вещи", - говорится в сообщении Рубио.По мнению главы госдепа, ЮАР проводит экспроприацию частной собственности, а также использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивости"."Моя работа - это продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или нянчиться с антиамериканизмом", - добавил Рубио.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей
Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге