https://ria.ru/20250206/rossija-1997816083.html

Россия пообещала Абхазии помочь восстановить мемориалы героям ВОВ

Россия пообещала Абхазии помочь восстановить мемориалы героям ВОВ - РИА Новости, 06.02.2025

Россия пообещала Абхазии помочь восстановить мемориалы героям ВОВ

Россия к 80-летию Победы поможет Абхазии восстановить все мемориалы героям Великой Отечественной войны, деньги выделены по личному распоряжению президента... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:36:00+03:00

2025-02-06T18:36:00+03:00

2025-02-06T18:36:00+03:00

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россия

абхазия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия к 80-летию Победы поможет Абхазии восстановить все мемориалы героям Великой Отечественной войны, деньги выделены по личному распоряжению президента России Владимира Путина, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе встречи в Москве с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба. "Во время моего визита в Сухум ставился вопрос про подготовку к 80-летию Победы во всех населенных пунктах Абхазии. Справедливый вопрос, это наша общая Победа и нельзя поделить героев Великой Отечественной войны. Абхазия дала очень большое количество героев – людей, которые сражались и отдали свою жизнь за общую Победу", – рассказал Кириенко. Он отметил, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, должна быть реализована большая программа, в рамках которой каждый мемориал и каждое место захоронения будут восстановлены. Уже на следующей неделе представители президентского фонда могут приехать в Абхазию для того, чтобы уже обсудить с главами поселений и с руководителями школ план совместной работы. "К 9 мая – к 80-летию Победы – все работы точно должны быть завершены. Уверен, что мы вместе успеем", – заключил Кириенко.

https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html

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общество, россия, абхазия, москва, сергей кириенко, владимир путин