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Россия пообещала Абхазии помочь восстановить мемориалы героям ВОВ - РИА Новости, 06.02.2025
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18:36 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/rossija-1997816083.html
Россия пообещала Абхазии помочь восстановить мемориалы героям ВОВ
Россия пообещала Абхазии помочь восстановить мемориалы героям ВОВ - РИА Новости, 06.02.2025
Россия пообещала Абхазии помочь восстановить мемориалы героям ВОВ
Россия к 80-летию Победы поможет Абхазии восстановить все мемориалы героям Великой Отечественной войны, деньги выделены по личному распоряжению президента... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:36:00+03:00
2025-02-06T18:36:00+03:00
общество
россия
абхазия
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сергей кириенко
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия к 80-летию Победы поможет Абхазии восстановить все мемориалы героям Великой Отечественной войны, деньги выделены по личному распоряжению президента России Владимира Путина, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе встречи в Москве с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба. "Во время моего визита в Сухум ставился вопрос про подготовку к 80-летию Победы во всех населенных пунктах Абхазии. Справедливый вопрос, это наша общая Победа и нельзя поделить героев Великой Отечественной войны. Абхазия дала очень большое количество героев – людей, которые сражались и отдали свою жизнь за общую Победу", – рассказал Кириенко. Он отметил, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, должна быть реализована большая программа, в рамках которой каждый мемориал и каждое место захоронения будут восстановлены. Уже на следующей неделе представители президентского фонда могут приехать в Абхазию для того, чтобы уже обсудить с главами поселений и с руководителями школ план совместной работы. "К 9 мая – к 80-летию Победы – все работы точно должны быть завершены. Уверен, что мы вместе успеем", – заключил Кириенко.
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общество, россия, абхазия, москва, сергей кириенко, владимир путин
Общество, Россия, Абхазия, Москва, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Россия пообещала Абхазии помочь восстановить мемориалы героям ВОВ

Кириенко: к 80-летию Победы Россия поможет Абхазии восстановить мемориалы ВОВ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия к 80-летию Победы поможет Абхазии восстановить все мемориалы героям Великой Отечественной войны, деньги выделены по личному распоряжению президента России Владимира Путина, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе встречи в Москве с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.
"Во время моего визита в Сухум ставился вопрос про подготовку к 80-летию Победы во всех населенных пунктах Абхазии. Справедливый вопрос, это наша общая Победа и нельзя поделить героев Великой Отечественной войны. Абхазия дала очень большое количество героев – людей, которые сражались и отдали свою жизнь за общую Победу", – рассказал Кириенко.
Он отметил, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, должна быть реализована большая программа, в рамках которой каждый мемориал и каждое место захоронения будут восстановлены.
Уже на следующей неделе представители президентского фонда могут приехать в Абхазию для того, чтобы уже обсудить с главами поселений и с руководителями школ план совместной работы.
"К 9 мая – к 80-летию Победы – все работы точно должны быть завершены. Уверен, что мы вместе успеем", – заключил Кириенко.
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
27 января, 17:04
 
ОбществоРоссияАбхазияМоскваСергей КириенкоВладимир Путин
 
 
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