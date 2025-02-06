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Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку - РИА Новости, 06.02.2025
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14:19 06.02.2025 (обновлено: 16:15 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/rossija-1997734282.html
Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку
Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку - РИА Новости, 06.02.2025
Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку
МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:19:00+03:00
2025-02-06T16:15:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
баку
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
агентство по международному развитию сша
москва
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала "Россия 24"."Пришла нота Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в адрес нашего Министерства иностранных дел. Там говорится о том, что наше представительство, российский информационно-культурный центр, он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству", — сказал он.Примаков уточнил, что Москва неоднократно просила МИД и Минюст Азербайджана помочь в регистрации, но эти призывы оставались без ответа.По его словам, российский культурный центр в Баку занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством.&quot;Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никакими политическими вопросами. &lt;...&gt; Этого никогда у нас не было&quot;, — подчеркнул Примаков.Глава Россотрудничества отметил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает его и предлагает съехать в течение полутора месяцев.Примаков выразил надежду, что Азербайджан найдет адекватное решение по вопросу российского культурного центра. Сейчас идет работа по линии министерств иностранных дел.
https://ria.ru/20250129/azerbaydzhan-1996028816.html
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в мире, азербайджан, россия, баку, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), агентство по международному развитию сша, москва
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Агентство по международному развитию США, Москва
Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку

Примаков: Баку потребовал закрыть Русский дом из-за отсутствия регистрации

© РИА Новости / Кямале Алиева | Перейти в медиабанкРусский дом в Баку
Русский дом в Баку - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Кямале Алиева
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Русский дом в Баку
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала "Россия 24".
"Пришла нота Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в адрес нашего Министерства иностранных дел. Там говорится о том, что наше представительство, российский информационно-культурный центр, он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству", — сказал он.
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В четверг местное информационное агентство Репорт сообщило, что Москве направили официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества в Азербайджане.

Примаков уточнил, что Москва неоднократно просила МИД и Минюст Азербайджана помочь в регистрации, но эти призывы оставались без ответа.
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По его словам, российский культурный центр в Баку занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством.
«

"Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никакими политическими вопросами. <...> Этого никогда у нас не было", — подчеркнул Примаков.

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку направил Вашингтону уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике.

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Примаков выразил надежду, что Азербайджан найдет адекватное решение по вопросу российского культурного центра. Сейчас идет работа по линии министерств иностранных дел.
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В миреАзербайджанРоссияБакуЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Агентство по международному развитию СШАМосква
 
 
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