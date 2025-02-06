https://ria.ru/20250206/rossija-1997734282.html

Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку

Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку - РИА Новости, 06.02.2025

Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку

МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:19:00+03:00

2025-02-06T14:19:00+03:00

2025-02-06T16:15:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала "Россия 24"."Пришла нота Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в адрес нашего Министерства иностранных дел. Там говорится о том, что наше представительство, российский информационно-культурный центр, он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству", — сказал он.Примаков уточнил, что Москва неоднократно просила МИД и Минюст Азербайджана помочь в регистрации, но эти призывы оставались без ответа.По его словам, российский культурный центр в Баку занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством."Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никакими политическими вопросами. <...> Этого никогда у нас не было", — подчеркнул Примаков.Глава Россотрудничества отметил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает его и предлагает съехать в течение полутора месяцев.Примаков выразил надежду, что Азербайджан найдет адекватное решение по вопросу российского культурного центра. Сейчас идет работа по линии министерств иностранных дел.

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https://ria.ru/20241229/azerbaydzhan-1992006763.html

https://ria.ru/20250205/gumpomosch-1997584340.html

https://ria.ru/20250206/frantsija-1997758600.html

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в мире, азербайджан, россия, баку, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), агентство по международному развитию сша, москва