Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку
Примаков: Баку потребовал закрыть Русский дом из-за отсутствия регистрации
Русский дом в Баку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала "Россия 24".
"Пришла нота Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в адрес нашего Министерства иностранных дел. Там говорится о том, что наше представительство, российский информационно-культурный центр, он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству", — сказал он.
Посла России пригласили в МИД Азербайджана
29 января, 04:31
В четверг местное информационное агентство Репорт сообщило, что Москве направили официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества в Азербайджане.
Примаков уточнил, что Москва неоднократно просила МИД и Минюст Азербайджана помочь в регистрации, но эти призывы оставались без ответа.
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране россиянам без визы
29 декабря 2024, 17:50
По его словам, российский культурный центр в Баку занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством.
«
"Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никакими политическими вопросами. <...> Этого никогда у нас не было", — подчеркнул Примаков.
Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку направил Вашингтону уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике.
Азербайджан выделил миллион долларов на гумпомощь Украине
5 февраля, 18:03
Глава Россотрудничества отметил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает его и предлагает съехать в течение полутора месяцев.
Примаков выразил надежду, что Азербайджан найдет адекватное решение по вопросу российского культурного центра. Сейчас идет работа по линии министерств иностранных дел.