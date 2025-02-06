https://ria.ru/20250206/raketa-1997657440.html

В Курской области обезвредили ракету ATACMS

В Курской области обезвредили ракету ATACMS - РИА Новости, 06.02.2025

В Курской области обезвредили ракету ATACMS

Сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:31:00+03:00

2025-02-06T09:31:00+03:00

2025-02-06T13:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

джо байден

сша

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "На днях сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS. Боеприпас был вывезен и уничтожен на полигоне", — рассказали в ведомстве.В пресс-службе уточнили, что с августа прошлого года саперов министерства около 250 раз привлекали для обезвреживания взрывоопасных предметов в Курской области.За полгода пиротехники МЧС обезвредили и уничтожили более 1900 боеприпасов.В середине ноября стало известно, что Джо Байден, занимавший тогда пост президента США, разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения ATACMS для ударов вглубь территории России. С того момента ВСУ пытались атаковать Курскую, Брянскую, Белгородскую, Ростовскую области этими ракетами, российские военные отразили все удары.В Минобороны неоднократно подчеркивали, что попытки противника ударить ATACMS по российским регионам не останутся без ответа.

https://ria.ru/20241218/rakety-1989950391.html

https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355539.html

курская область

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обезвреживание ракеты ATACMS в Курской области Сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. 2025-02-06T09:31 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), джо байден, сша, украина, вооруженные силы украины