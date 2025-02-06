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В Курской области обезвредили ракету ATACMS - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 06.02.2025 (обновлено: 13:15 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/raketa-1997657440.html
В Курской области обезвредили ракету ATACMS
В Курской области обезвредили ракету ATACMS - РИА Новости, 06.02.2025
В Курской области обезвредили ракету ATACMS
Сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:31:00+03:00
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специальная военная операция на украине
курская область
россия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "На днях сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS. Боеприпас был вывезен и уничтожен на полигоне", — рассказали в ведомстве.В пресс-службе уточнили, что с августа прошлого года саперов министерства около 250 раз привлекали для обезвреживания взрывоопасных предметов в Курской области.За полгода пиротехники МЧС обезвредили и уничтожили более 1900 боеприпасов.В середине ноября стало известно, что Джо Байден, занимавший тогда пост президента США, разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения ATACMS для ударов вглубь территории России. С того момента ВСУ пытались атаковать Курскую, Брянскую, Белгородскую, Ростовскую области этими ракетами, российские военные отразили все удары.В Минобороны неоднократно подчеркивали, что попытки противника ударить ATACMS по российским регионам не останутся без ответа.
https://ria.ru/20241218/rakety-1989950391.html
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Обезвреживание ракеты ATACMS в Курской области
Сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), джо байден, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Джо Байден, США, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области обезвредили ракету ATACMS

Сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS в Курской области

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"На днях сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS. Боеприпас был вывезен и уничтожен на полигоне", — рассказали в ведомстве.
Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

Фрагменты ракет Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

Фрагмент микросхемы от ракеты Storm Shadow

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

Детонатор ракеты ATACMS

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

Кассетные боеприпасы (суббоеприпасы) ракеты ATACMS

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

Фрагменты ракет ATACMS

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
В пресс-службе уточнили, что с августа прошлого года саперов министерства около 250 раз привлекали для обезвреживания взрывоопасных предметов в Курской области.
За полгода пиротехники МЧС обезвредили и уничтожили более 1900 боеприпасов.
В середине ноября стало известно, что Джо Байден, занимавший тогда пост президента США, разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения ATACMS для ударов вглубь территории России.
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С того момента ВСУ пытались атаковать Курскую, Брянскую, Белгородскую, Ростовскую области этими ракетами, российские военные отразили все удары.
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что попытки противника ударить ATACMS по российским регионам не останутся без ответа.
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18 января, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Джо БайденСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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