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Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ustrojstvo-1957564621.html
Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS
Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS - РИА Новости, 05.07.2024
Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS
Российские специалисты показали внутреннее устройство англо-французской Storm Shadow и американской ATACMS. Обе ракеты ВСУ активно применяют с прошлого года... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:42
2024-07-05T11:42
фото
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
storm shadow
atacms
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Российские специалисты показали внутреннее устройство англо-французской Storm Shadow и американской ATACMS. Обе ракеты ВСУ активно применяют с прошлого года. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
россия
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РИА Новости
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Фото, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Storm Shadow, ATACMS

Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS

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Российские специалисты показали внутреннее устройство англо-французской Storm Shadow и американской ATACMS. Обе ракеты ВСУ активно применяют с прошлого года. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

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На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

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Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

Фрагменты ракет Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

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Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

Фрагмент микросхемы от ракеты Storm Shadow

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

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США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

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Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

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На фото: детонатор ракеты ATACMS.

Детонатор ракеты ATACMS

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

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Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

Кассетные боеприпасы (суббоеприпасы) ракеты ATACMS

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
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В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

Фрагменты ракет ATACMS

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

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Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеФотоРоссияВооруженные силы УкраиныStorm ShadowATACMS
 
 
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