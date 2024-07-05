Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.
Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.
На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.
На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.
Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.
Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.
Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.
США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.
США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.
Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.
Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.
На фото: детонатор ракеты ATACMS.
Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.
Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.
В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.
Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.
Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.