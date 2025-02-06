https://ria.ru/20250206/putin-1997831741.html
Путин предложил ввести курс по педагогике в технических вузах
Путин предложил ввести курс по педагогике в технических вузах - РИА Новости, 06.02.2025
Путин предложил ввести курс по педагогике в технических вузах
Президент России Владимир Путин выступил с предложением предоставить возможность студентам технических вузов в процессе обучения получать профессию педагога в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:50:00+03:00
2025-02-06T19:50:00+03:00
2025-02-06T19:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с предложением предоставить возможность студентам технических вузов в процессе обучения получать профессию педагога в рамках дополнительного курса. "В программах классических университетов сейчас внедряются педагогические модули. Я согласен с предложением ввести такие же курсы уже с 2026 года во всех технических вузах, чтобы будущие математики, физики, инженеры при желании и на бесплатной основе могли дополнительно освоить профессию преподавателя, учителя", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию. Президент России добавил, что для студентов, которые выберут педагогический модуль, необходимо будет предусмотреть и выплату повышенных академических стипендий.
https://ria.ru/20250206/putin-1997828293.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил ввести курс по педагогике в технических вузах
Путин предложил разрешить студентам технических вузов получать профессию учителя