https://ria.ru/20250206/putin-1997831424.html
Путин поддержал использование Дня математика для пропаганды образования
Путин поддержал использование Дня математика для пропаганды образования - РИА Новости, 06.02.2025
Путин поддержал использование Дня математика для пропаганды образования
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ректора МГУ Виктора Садовничего использовать праздник День математика для пропаганды фундаментального... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:48:00+03:00
2025-02-06T19:48:00+03:00
2025-02-06T19:48:00+03:00
общество
россия
владимир путин
виктор садовничий
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ректора МГУ Виктора Садовничего использовать праздник День математика для пропаганды фундаментального образования и поддержки учителей математики. На заседании Совета по науке и образованию в четверг Садовничий напомнил, что 1 декабря 2024 года в РФ впервые отмечался День математика. Ректор МГУ предложил, чтобы праздник "набирал обороты" с помощью бизнеса, а также использовался для пропаганды фундаментального образования и поддержки учителей математики. "Я бы предложил уже введенный правительством праздник День математики использовать не просто как праздник, а для эффективной работы по поддержке учителей математики", - сказал Садовничий. Путин поддержал озвученную идею. "Что касается Дня математика, конечно, я прошу администрацию президента продумать тогда и сделать соответствующие предложения. Если уж мы говорим о возрастающей роли математики сегодня, хотя она всегда была важна, то уж вот это мы точно можем сделать и использовать для пропаганды, в самом лучшем смысле этого слова, математических знаний и вообще этой дисциплины", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241202/putin-1986941976.html
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общество, россия, владимир путин, виктор садовничий
Общество, Россия, Владимир Путин, Виктор Садовничий
Путин поддержал использование Дня математика для пропаганды образования
Путин поддержал идею использовать День математика для пропаганды образования
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ректора МГУ Виктора Садовничего использовать праздник День математика для пропаганды фундаментального образования и поддержки учителей математики.
На заседании Совета по науке и образованию в четверг Садовничий
напомнил, что 1 декабря 2024 года в РФ
впервые отмечался День математика. Ректор МГУ предложил, чтобы праздник "набирал обороты" с помощью бизнеса, а также использовался для пропаганды фундаментального образования и поддержки учителей математики.
"Я бы предложил уже введенный правительством праздник День математики использовать не просто как праздник, а для эффективной работы по поддержке учителей математики", - сказал Садовничий.
Путин
поддержал озвученную идею.
"Что касается Дня математика, конечно, я прошу администрацию президента продумать тогда и сделать соответствующие предложения. Если уж мы говорим о возрастающей роли математики сегодня, хотя она всегда была важна, то уж вот это мы точно можем сделать и использовать для пропаганды, в самом лучшем смысле этого слова, математических знаний и вообще этой дисциплины", - сказал Путин.