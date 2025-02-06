https://ria.ru/20250206/putin-1997828672.html
Путин заявил, что вернется к вопросу подготовки инженерных кадров
Путин заявил, что вернется к вопросу подготовки инженерных кадров - РИА Новости, 06.02.2025
Путин заявил, что вернется к вопросу подготовки инженерных кадров
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует вернуться к вопросу подготовки инженерных кадров в рамках предстоящего Форума будущих технологий. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:35:00+03:00
2025-02-06T19:35:00+03:00
2025-02-06T19:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует вернуться к вопросу подготовки инженерных кадров в рамках предстоящего Форума будущих технологий. Глава государства в четверг проводит заседание совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. "У нас на двадцатые числа февраля намечен Форум будущих технологий, он будет посвящен такой важной сквозной теме, как химия и новые материалы, обязательно еще раз предметно вернемся и к вопросам подготовки кадров", - сказал Путин на заседании. Форум будущих технологий пройдет в Москве 20-21 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20250206/putin-1997828293.html
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россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Путин заявил, что вернется к вопросу подготовки инженерных кадров
Путин: вернемся к подготовке инженерных кадров на Форуме будущих технологий