https://ria.ru/20250206/putin-1997826129.html
Путин призвал исключить чрезмерный набор на специальности с низким спросом
Путин призвал исключить чрезмерный набор на специальности с низким спросом - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал исключить чрезмерный набор на специальности с низким спросом
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:22:00+03:00
2025-02-06T19:22:00+03:00
2025-02-06T19:26:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный набор по специальностям, на которые нет спроса в экономике."Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20250206/putin-1997813432.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин призвал исключить чрезмерный набор на специальности с низким спросом
Путин призвал исключить чрезмерный набор в вузы на специальности без спроса