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Путин призвал исключить чрезмерный набор на специальности с низким спросом - РИА Новости, 06.02.2025
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19:22 06.02.2025 (обновлено: 19:26 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/putin-1997826129.html
Путин призвал исключить чрезмерный набор на специальности с низким спросом
Путин призвал исключить чрезмерный набор на специальности с низким спросом - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал исключить чрезмерный набор на специальности с низким спросом
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:22:00+03:00
2025-02-06T19:26:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный набор по специальностям, на которые нет спроса в экономике."Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин призвал исключить чрезмерный набор на специальности с низким спросом

Путин призвал исключить чрезмерный набор в вузы на специальности без спроса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный набор по специальностям, на которые нет спроса в экономике.
"Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
Президент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин призвал распределять места в вузах с учетом уровня подготовки кадров
Вчера, 18:29
 
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