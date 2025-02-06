https://ria.ru/20250206/putin-1997826022.html

Путин поручил обновить схему приема на платное обучение в вузах

Путин поручил обновить схему приема на платное обучение в вузах - РИА Новости, 06.02.2025

Путин поручил обновить схему приема на платное обучение в вузах

Президент Владимир Путин поручил правительству обновить правила приема на платное обучение в вузах и исключить чрезмерный набор по специальностям с низким... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:21:00+03:00

2025-02-06T19:21:00+03:00

2025-02-06T20:17:00+03:00

владимир путин

россия

образование - общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить правила приема на платное обучение в вузах и исключить чрезмерный набор по специальностям с низким спросом."Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений — на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. И тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Сейчас не буду вдаваться, это иногда просто некрасиво выглядит. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому", — сказал он во время заседания Совета по науке и образованию.Глава государства также поддержал предложение Минобрнауки предоставлять льготные образовательные кредиты по ставке три процента только по приоритетным направлениям подготовки."Согласно кадровому прогнозу, к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024-м", — указал российский лидер.По его словам, основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием — более 60 процентов.Тем не менее правительство должно обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах с учетом планов по повышению производительности труда и роботизации в России, добавил Путин.

https://ria.ru/20250206/vysshee-1997824482.html

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владимир путин, россия, образование - общество, общество