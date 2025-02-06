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Путин поручил обновить схему приема на платное обучение в вузах - РИА Новости, 06.02.2025
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19:21 06.02.2025 (обновлено: 20:17 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/putin-1997826022.html
Путин поручил обновить схему приема на платное обучение в вузах
Путин поручил обновить схему приема на платное обучение в вузах - РИА Новости, 06.02.2025
Путин поручил обновить схему приема на платное обучение в вузах
Президент Владимир Путин поручил правительству обновить правила приема на платное обучение в вузах и исключить чрезмерный набор по специальностям с низким... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:21:00+03:00
2025-02-06T20:17:00+03:00
владимир путин
россия
образование - общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить правила приема на платное обучение в вузах и исключить чрезмерный набор по специальностям с низким спросом."Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений — на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. И тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Сейчас не буду вдаваться, это иногда просто некрасиво выглядит. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому", — сказал он во время заседания Совета по науке и образованию.Глава государства также поддержал предложение Минобрнауки предоставлять льготные образовательные кредиты по ставке три процента только по приоритетным направлениям подготовки."Согласно кадровому прогнозу, к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024-м", — указал российский лидер.По его словам, основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием — более 60 процентов.Тем не менее правительство должно обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах с учетом планов по повышению производительности труда и роботизации в России, добавил Путин.
https://ria.ru/20250206/vysshee-1997824482.html
https://ria.ru/20250206/putin-1997828293.html
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владимир путин, россия, образование - общество, общество
Владимир Путин, Россия, Образование - Общество, Общество
Путин поручил обновить схему приема на платное обучение в вузах

Путин поручил обновить правила приема абитуриентов на платное обучение в вузах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить правила приема на платное обучение в вузах и исключить чрезмерный набор по специальностям с низким спросом.
"Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений — на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. И тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Сейчас не буду вдаваться, это иногда просто некрасиво выглядит. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому", — сказал он во время заседания Совета по науке и образованию.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Глава государства также поддержал предложение Минобрнауки предоставлять льготные образовательные кредиты по ставке три процента только по приоритетным направлениям подготовки.
"Согласно кадровому прогнозу, к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024-м", — указал российский лидер.
По его словам, основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием — более 60 процентов.
Тем не менее правительство должно обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах с учетом планов по повышению производительности труда и роботизации в России, добавил Путин.
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