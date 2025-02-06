https://ria.ru/20250206/putin-1997818473.html
Путин рассказал о спросе на специалистов со средним образованием
Путин рассказал о спросе на специалистов со средним образованием - РИА Новости, 06.02.2025
Путин рассказал о спросе на специалистов со средним образованием
Основной спрос на рынке труда в России в ближайшие годы будет на специалистов со средним специальным образованием, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:46:00+03:00
2025-02-06T18:46:00+03:00
2025-02-06T18:46:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Основной спрос на рынке труда в России в ближайшие годы будет на специалистов со средним специальным образованием, заявил президент РФ Владимир Путин. "Основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием. Это более 60%", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию Он обратил внимание на то, что в школах сегодня примерно 6,2% учителей старше 65 лет. При этом их доля среди преподавателей математики - 9,2%, химии - 10,9%, а физики - 11,9%.
https://ria.ru/20250206/putin-1997794602.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о спросе на специалистов со средним образованием
Путин: основной спрос на рынке труда в ближайшие годы будет на СПО