https://ria.ru/20250206/putin-1997818473.html

Путин рассказал о спросе на специалистов со средним образованием

Путин рассказал о спросе на специалистов со средним образованием - РИА Новости, 06.02.2025

Путин рассказал о спросе на специалистов со средним образованием

Основной спрос на рынке труда в России в ближайшие годы будет на специалистов со средним специальным образованием, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:46:00+03:00

2025-02-06T18:46:00+03:00

2025-02-06T18:46:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Основной спрос на рынке труда в России в ближайшие годы будет на специалистов со средним специальным образованием, заявил президент РФ Владимир Путин. "Основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием. Это более 60%", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию Он обратил внимание на то, что в школах сегодня примерно 6,2% учителей старше 65 лет. При этом их доля среди преподавателей математики - 9,2%, химии - 10,9%, а физики - 11,9%.

https://ria.ru/20250206/putin-1997794602.html

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2025

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общество, россия, владимир путин