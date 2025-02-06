Путин призвал учитывать потребности школ в педагогах
Путин призвал учесть потребности школ в педагогах, чтобы не допустить дефицит
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Необходимо заранее внимательно подойти к вопросу регулирования численности преподавателей в школах с учетом демографических тенденций, чтобы в будущем не возник дефицит ставок, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
"Очень важная вещь, связанная с демографическими процессами в стране. У нас есть соответствующий прогноз, согласно которому после 2025 года падение численности учащихся в школах затронет прежде всего начальную школу. А вот в 8-11-х классах к 2032 году напротив ожидается рост учеников почти на миллион - с 4,8 до 5,5 миллиона человек. Для чего я это говорю, для того, чтобы мы заранее посмотрели вперед, самым внимательным образом подошли к регулированию численности преподавателей, ни в коем случае не должно возникнуть дефицита ставок по соответствующим категориям преподавателей", - сказал Путин.
Он отметил, что обращается и к руководителям соответствующих ведомств, и к руководителям регионов. "Надо на это внимательно посмотреть", - подчеркнул президент.