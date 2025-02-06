https://ria.ru/20250206/putin-1997817358.html

Путин призвал учитывать потребности школ в педагогах

Путин призвал учитывать потребности школ в педагогах - РИА Новости, 06.02.2025

Путин призвал учитывать потребности школ в педагогах

Необходимо заранее внимательно подойти к вопросу регулирования численности преподавателей в школах с учетом демографических тенденций, чтобы в будущем не возник РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:40:00+03:00

2025-02-06T18:40:00+03:00

2025-02-06T19:28:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997805220_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_1fa3fa477f4597c661f57d86169bb5d4.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Необходимо заранее внимательно подойти к вопросу регулирования численности преподавателей в школах с учетом демографических тенденций, чтобы в будущем не возник дефицит ставок, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг."Очень важная вещь, связанная с демографическими процессами в стране. У нас есть соответствующий прогноз, согласно которому после 2025 года падение численности учащихся в школах затронет прежде всего начальную школу. А вот в 8-11-х классах к 2032 году напротив ожидается рост учеников почти на миллион - с 4,8 до 5,5 миллиона человек. Для чего я это говорю, для того, чтобы мы заранее посмотрели вперед, самым внимательным образом подошли к регулированию численности преподавателей, ни в коем случае не должно возникнуть дефицита ставок по соответствующим категориям преподавателей", - сказал Путин.Он отметил, что обращается и к руководителям соответствующих ведомств, и к руководителям регионов. "Надо на это внимательно посмотреть", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20250206/putin-1997803074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин