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Путин призвал повышать качество образования в регионах - РИА Новости, 06.02.2025
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18:40 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/putin-1997817212.html
Путин призвал повышать качество образования в регионах
Путин призвал повышать качество образования в регионах - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал повышать качество образования в регионах
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам РФ и потребовал повышать качество образования в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:40:00+03:00
2025-02-06T18:40:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам РФ и потребовал повышать качество образования в регионах. "Нужно повышать качество (образования - ред.) в регионах", - сказал Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию. Президент заявил это, обратив внимание на территориальную дифференциацию в олимпиадном движении, согласно которой, две трети победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников представляли всего четыре субъекта РФ. "При этом, и здесь очень большой разрыв, 43% победителей и призеров - это Москва, 14% - Московская область, 8% - Татарстан и 7% - Петербург", - отметил Путин.
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общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин

Путин призвал повышать качество образования в регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам РФ и потребовал повышать качество образования в регионах.
"Нужно повышать качество (образования - ред.) в регионах", - сказал Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию.
Президент заявил это, обратив внимание на территориальную дифференциацию в олимпиадном движении, согласно которой, две трети победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников представляли всего четыре субъекта РФ.
"При этом, и здесь очень большой разрыв, 43% победителей и призеров - это Москва, 14% - Московская область, 8% - Татарстан и 7% - Петербург", - отметил Путин.
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