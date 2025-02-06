https://ria.ru/20250206/putin-1997816612.html

Путин отметил снижение числа сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике

Путин отметил снижение числа сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике - РИА Новости, 06.02.2025

Путин отметил снижение числа сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике

Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение числа выпускников, которые сдают ЕГЭ по профильной математике и физике. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:38:00+03:00

2025-02-06T18:38:00+03:00

2025-02-06T18:38:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение числа выпускников, которые сдают ЕГЭ по профильной математике и физике. Президент отметил, что после приведения требований на экзаменах в соответствие со школьной программой средний балл по математике и физике вырос. "На что хотел бы обратить внимание: за последние пять лет все-таки число участников ЕГЭ, выбирающих профильным математику и физику все-таки сокращается. Да… число сдающих ЕГЭ по информатике увеличилось… примерно на 8%. Но сокращение сдающих по математике и физике составило примерно 14%. То есть где-то между 8 и 14 все-таки потери для математики и физики, для вот этих наук оно все-таки больше, куда-то оно подевалось, эта разница. Это надо иметь в виду", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20241018/ege-1978826584.html

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общество, россия, владимир путин