Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил снижение числа сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/putin-1997816612.html
Путин отметил снижение числа сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике
Путин отметил снижение числа сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике - РИА Новости, 06.02.2025
Путин отметил снижение числа сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике
Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение числа выпускников, которые сдают ЕГЭ по профильной математике и физике. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:38:00+03:00
2025-02-06T18:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997805220_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_1fa3fa477f4597c661f57d86169bb5d4.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение числа выпускников, которые сдают ЕГЭ по профильной математике и физике. Президент отметил, что после приведения требований на экзаменах в соответствие со школьной программой средний балл по математике и физике вырос. "На что хотел бы обратить внимание: за последние пять лет все-таки число участников ЕГЭ, выбирающих профильным математику и физику все-таки сокращается. Да… число сдающих ЕГЭ по информатике увеличилось… примерно на 8%. Но сокращение сдающих по математике и физике составило примерно 14%. То есть где-то между 8 и 14 все-таки потери для математики и физики, для вот этих наук оно все-таки больше, куда-то оно подевалось, эта разница. Это надо иметь в виду", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20241018/ege-1978826584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997805220_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bd86aa0ccbe9c26f684bd657b4da85e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил снижение числа сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике

Путин: число сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике сокращается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение числа выпускников, которые сдают ЕГЭ по профильной математике и физике.
Президент отметил, что после приведения требований на экзаменах в соответствие со школьной программой средний балл по математике и физике вырос.
"На что хотел бы обратить внимание: за последние пять лет все-таки число участников ЕГЭ, выбирающих профильным математику и физику все-таки сокращается. Да… число сдающих ЕГЭ по информатике увеличилось… примерно на 8%. Но сокращение сдающих по математике и физике составило примерно 14%. То есть где-то между 8 и 14 все-таки потери для математики и физики, для вот этих наук оно все-таки больше, куда-то оно подевалось, эта разница. Это надо иметь в виду", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Определены даты проведения ЕГЭ в 2025 году
18 октября 2024, 19:52
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала