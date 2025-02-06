https://ria.ru/20250206/putin-1997815459.html

Путин поставил задачу сохранить отношения России и Абхазии

Путин поставил задачу сохранить отношения России и Абхазии - РИА Новости, 06.02.2025

Путин поставил задачу сохранить отношения России и Абхазии

Президент России Владимир Путин лично поставил задачу не только сохранить взаимоотношения России и Абхазии, но и эффективно развивать их, сообщил первый... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:35:00+03:00

2025-02-06T18:35:00+03:00

2025-02-06T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поставил задачу не только сохранить взаимоотношения России и Абхазии, но и эффективно развивать их, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кириенко провел встречу с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой, который находится в Москве с визитом. Стороны обсудили реализацию совместных проектов по реконструкции аэропорта в Сухуме, поддержке энергетической отрасли Абхазии, развитию здравоохранения и других. "Это все прямые поручения президента России Владимира Владимировича Путина. Перед нами, честно говоря, поставил задачу не просто сохранить, а еще и обеспечить эффективное развитие. Ну, думаю, что вместе с этой задачей справимся", - сказал Кириенко. Гунба поблагодарил Россию за поддержку Абхазии. "Мы всегда были связаны исторически, духовно, культурно, и, безусловно, для нас главное сохранить эту взаимосвязь через добрые дела", - сказал Гунба.

https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997737613.html

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политика, россия, абхазия, сергей кириенко, владимир путин, в мире