https://ria.ru/20250206/putin-1997803274.html
Путин рассказал о программе "Профессионалитет"
Путин рассказал о программе "Профессионалитет" - РИА Новости, 06.02.2025
Путин рассказал о программе "Профессионалитет"
По модели программы "Профессионалитет" к 2030 году в России будут учиться два миллиона студентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:55:00+03:00
2025-02-06T17:55:00+03:00
2025-02-06T17:55:00+03:00
наука
общество
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По модели программы "Профессионалитет" к 2030 году в России будут учиться два миллиона студентов, заявил президент РФ Владимир Путин. "К концу 2026 года в нём будут участвовать колледжи и техникумы из всех регионов России, а к 2030 году по модели "Профессионалитет" будет учиться два миллиона студентов", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию. Президент отметил, что проект расширяется, распространяется на новые отрасли, в этом году заканчивается экспериментальная часть проекта.
https://ria.ru/20250206/putin-1997751964.html
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общество, россия, владимир путин
Наука, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о программе "Профессионалитет"
Путин: по программе "Профессионалитет" к 2030 году будут учиться 2 млн студентов