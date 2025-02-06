https://ria.ru/20250206/putin-1997803274.html

Путин рассказал о программе "Профессионалитет"

Путин рассказал о программе "Профессионалитет" - РИА Новости, 06.02.2025

Путин рассказал о программе "Профессионалитет"

По модели программы "Профессионалитет" к 2030 году в России будут учиться два миллиона студентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:55:00+03:00

2025-02-06T17:55:00+03:00

2025-02-06T17:55:00+03:00

наука

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По модели программы "Профессионалитет" к 2030 году в России будут учиться два миллиона студентов, заявил президент РФ Владимир Путин. "К концу 2026 года в нём будут участвовать колледжи и техникумы из всех регионов России, а к 2030 году по модели "Профессионалитет" будет учиться два миллиона студентов", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию. Президент отметил, что проект расширяется, распространяется на новые отрасли, в этом году заканчивается экспериментальная часть проекта.

https://ria.ru/20250206/putin-1997751964.html

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общество, россия, владимир путин