https://ria.ru/20250206/putin-1997803074.html

Путин призвал повышать уровень преподавания математики в школах

Путин призвал повышать уровень преподавания математики в школах - РИА Новости, 06.02.2025

Путин призвал повышать уровень преподавания математики в школах

Уровень преподавания математики и естественнонаучных дисциплин в школах должен быть высоким по всей России, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:54:00+03:00

2025-02-06T17:54:00+03:00

2025-02-06T20:09:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уровень преподавания математики и естественнонаучных дисциплин в школах должен быть высоким по всей России, заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что, в соответствии с отечественными традициями, лучшими мировыми практиками, которые доказывают свою эффективность, наше техническое образование должно быть прежде всего фундаментальным. "Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5-9 классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким, не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране", - сказал Путин в ходе заседания совета по науке и образованию. Он добавил, что для этого нужно увеличивать численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки. "Важно, чтобы математика, естественно-научная дисциплина увлекали молодых людей, увлекали ребят", - пояснил глава государства.

https://ria.ru/20241001/obrazovanie-1975648043.html

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Путин об уровне преподавания математики и естественных наук в российских школах Уровень преподавания математики и естественных наук в школах должен быть высоким по всей стране, заявил Путин. Президент России попросил РАН и Академию образования комплексно обновить программы по этим дисциплинам. 2025-02-06T17:54 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, владимир путин