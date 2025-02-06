https://ria.ru/20250206/putin-1997803074.html
Путин призвал повышать уровень преподавания математики в школах
Путин призвал повышать уровень преподавания математики в школах - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал повышать уровень преподавания математики в школах
Уровень преподавания математики и естественнонаучных дисциплин в школах должен быть высоким по всей России, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:54:00+03:00
2025-02-06T17:54:00+03:00
2025-02-06T20:09:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уровень преподавания математики и естественнонаучных дисциплин в школах должен быть высоким по всей России, заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что, в соответствии с отечественными традициями, лучшими мировыми практиками, которые доказывают свою эффективность, наше техническое образование должно быть прежде всего фундаментальным. "Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5-9 классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким, не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране", - сказал Путин в ходе заседания совета по науке и образованию. Он добавил, что для этого нужно увеличивать численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки. "Важно, чтобы математика, естественно-научная дисциплина увлекали молодых людей, увлекали ребят", - пояснил глава государства.
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Путин об уровне преподавания математики и естественных наук в российских школах
Уровень преподавания математики и естественных наук в школах должен быть высоким по всей стране, заявил Путин. Президент России попросил РАН и Академию образования комплексно обновить программы по этим дисциплинам.
2025-02-06T17:54
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал повышать уровень преподавания математики в школах
Путин: уровень преподавания естественных наук должен быть высоким по всей России
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уровень преподавания математики и естественнонаучных дисциплин в школах должен быть высоким по всей России, заявил президент страны Владимир Путин.
Он отметил, что, в соответствии с отечественными традициями, лучшими мировыми практиками, которые доказывают свою эффективность, наше техническое образование должно быть прежде всего фундаментальным.
"Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5-9 классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким, не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране", - сказал Путин
в ходе заседания совета по науке и образованию.
Он добавил, что для этого нужно увеличивать численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки.
"Важно, чтобы математика, естественно-научная дисциплина увлекали молодых людей, увлекали ребят", - пояснил глава государства.