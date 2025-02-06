https://ria.ru/20250206/putin-1997800618.html
Путин предложил создавать индивидуальные планы для работающих студентов
Путин предложил создавать индивидуальные планы для работающих студентов - РИА Новости, 06.02.2025
Путин предложил создавать индивидуальные планы для работающих студентов
Президент России Владимир Путин предложил создавать индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:47:00+03:00
2025-02-06T17:47:00+03:00
2025-02-06T17:48:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создавать индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности. "Считаю необходимым вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, и использовать гибридные формы обучения, которые, подчеркну, не должны сказываться на основательности, фундаментальности образования", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241123/medvedev-1985389038.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил создавать индивидуальные планы для работающих студентов
Путин предложил вводить гибридное обучение для работающих студентов