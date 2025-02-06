https://ria.ru/20250206/putin-1997793275.html
Путин призвал развивать в России наукоемкие технологии
Путин призвал развивать в России наукоемкие технологии - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал развивать в России наукоемкие технологии
России важно обеспечить не просто самодостаточность в сфере технологий, а превосходство наукоемких технологий в разных сферах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:25:00+03:00
2025-02-06T17:25:00+03:00
2025-02-06T17:45:00+03:00
россия
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. России важно обеспечить не просто самодостаточность в сфере технологий, а превосходство наукоемких технологий в разных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин."В конце прошлого года было дано поручение правительству, Российской академии наук значительно расширить вопросы, добавить дополнительные мероприятия с тем, чтобы обеспечить не просто самодостаточность страны в важнейших отраслях, а превосходство отечественных наукоемких технологий и продукции жизненно важных сфер", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250206/putin-1997794602.html
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россия, владимир путин, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин призвал развивать в России наукоемкие технологии
Путин: России важно обеспечить превосходство наукоемких технологий