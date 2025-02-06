https://ria.ru/20250206/putin-1997778874.html
Путин отметил энергичность главы Минсельхоза
Путин отметил энергичность главы Минсельхоза - РИА Новости, 06.02.2025
Путин отметил энергичность главы Минсельхоза
Президент России Владимир Путин в разговоре с учеными после вручения премий в области науки назвал главу Минсельхоза Оксану Лут энергичным человеком и отметил... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:41:00+03:00
2025-02-06T16:41:00+03:00
2025-02-06T16:41:00+03:00
общество
россия
владимир путин
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с учеными после вручения премий в области науки назвал главу Минсельхоза Оксану Лут энергичным человеком и отметил ее погруженность в вопросы сельского хозяйства, в том числе в тему генетики. Президент в четверг вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым. После церемонии он пообщался с ними в неформальной обстановке. Среди лауреатов была в том числе Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, которая получила премию за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России. Путин обсудил с ней тему координации центров, которые занимаются вопросами генетики. "Я сейчас попрошу министра (сельского хозяйства - ред.), пообщайтесь с ней. Она у нас тоже человек такой энергичный, очень погруженный в эту сферу, разумеется. Поговорите с ней сегодня, хорошо? Я думаю, что ей тоже будет интересно послушать. И вам полезно. Мы сейчас организуем это. Договорились", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250206/putin-1997710372.html
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общество, россия, владимир путин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин отметил энергичность главы Минсельхоза
Путин отметил энергичность главы Минсельхоза Лут