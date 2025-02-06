https://ria.ru/20250206/putin-1997778874.html

Путин отметил энергичность главы Минсельхоза

Путин отметил энергичность главы Минсельхоза - РИА Новости, 06.02.2025

Путин отметил энергичность главы Минсельхоза

Президент России Владимир Путин в разговоре с учеными после вручения премий в области науки назвал главу Минсельхоза Оксану Лут энергичным человеком и отметил... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:41:00+03:00

2025-02-06T16:41:00+03:00

2025-02-06T16:41:00+03:00

общество

россия

владимир путин

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с учеными после вручения премий в области науки назвал главу Минсельхоза Оксану Лут энергичным человеком и отметил ее погруженность в вопросы сельского хозяйства, в том числе в тему генетики. Президент в четверг вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым. После церемонии он пообщался с ними в неформальной обстановке. Среди лауреатов была в том числе Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, которая получила премию за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России. Путин обсудил с ней тему координации центров, которые занимаются вопросами генетики. "Я сейчас попрошу министра (сельского хозяйства - ред.), пообщайтесь с ней. Она у нас тоже человек такой энергичный, очень погруженный в эту сферу, разумеется. Поговорите с ней сегодня, хорошо? Я думаю, что ей тоже будет интересно послушать. И вам полезно. Мы сейчас организуем это. Договорились", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250206/putin-1997710372.html

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общество, россия, владимир путин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)